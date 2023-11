Žebříček nováčků v NHL: baby boom dohání Bedarda, v kurzu i česká jistota

Video se připravuje ... Největším favoritem na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL byl a stále je Connor Bedard. Od zbytku mladé smečky není tak odskočený, jak se možná čekalo. Po prvním měsíci nové sezony se drží stále v popředí, zároveň nastal baby boom. Do popředí se tlačí mnozí další. Web iSport sestavil žebříček TOP deseti čerstvých tváří, jež zanechaly v úvodu nové sezony nejpůsobivější dojem. Patří mezi ně i český gólman Lukáš Dostál.

10. Kaiden KORCZAK (obránce, 22 let, Vegas) 6 zápasů, 4 body (1+3) Mohl tu být švédský talent Leo Carlsson, jemuž v Anaheimu dávkují zápasy tak, aby se nepřepálil. Mladý zadák Golden Knights sehrál stejně zápasů jako on a zaznamenal stejný počet bodů. Obráncům se často nedostává tolik uznání, ale Korczakův ofenzivní přínos se nedá přehlédnout. V NHL debutoval už předloni, v předchozí sezoně k ní přičichl o něco víc. Tentokrát už může být stálicí. Jeho vyrovnanost a zručnost mu vynesly body, ale pro šampiony Stanley Cupu je platný i jinými způsoby. Důkaz, že mezi nejlepší může vyskočit i málo propíraný mladík jako on. Kaedan Korczak slaví se spoluhráči gól • Foto Reuters

9. Matthew POITRAS (útočník, 19 let, Boston) 10 zápasů, 5 bodů (3+2) Bruins po odchodu ikon na pozici centra Bergerona a Krejčího potřebovali, aby se stal zázrak. A taky, že ano. Ve výrazně pozměněné podobě kopírují skvělý vstup z minulé sezony. Poitrase si vybrali předloni ve druhém kole draftu. Původně se předpokládalo, že ho ještě pošlou do OHL, kde posbíral v minulém ročníku 95 bodů. Málo klubů však dovede vybírat líp hráče, kteří přesně vystihují jeho ducha, jako to umí v Bostonu. V Poitrasovi našli dalšího z nich. Proto se do juniorky nevrátil. Matthew Poitras se v dresu Bostonu zaskvěl dvěma góly • Foto ČTK / AP / Ryan Sun

8. Adam FANTILLI (útočník, 19 let, Columbus) 10 zápasů, 6 bodů (2+4) I když není úplně produktivní, patří k nejlepším hráčům Blue Jackets. Občas to tak chodí, že se mladý kluk přimíchá mezi dospělé chlapy a hned vypadá, že tam patří odjakživa, cítí se komfortně a všechno zvládá, jak má. Fantilli je přesně takový. Ukázal se na seniorském mistrovství světa, nyní zapadl do NHL. Má výbornou střelu a obdivuhodnou schopnost kontrolovat puk a diktovat hru. V Columbusu k němu stále hledají vhodné parťáky, ale mužstvo pozvedne, ať hraje s kýmkoli. Adam Fantilli v dresu Columbusu • Foto Reuters/Jerome Miron-USA TODAY Sports

7. Luke HUGHES (obránce, 20 let, New Jersey) 10 zápasů, 7 bodů (1+6) Devils od zahájení sezony řádili jak čerti. Bratr Jack Hughes vedl bodování NHL, nejmladší ze sourozenců byl taky důležitou součástí ostrého nástupu. Ač obránce, posbíral stejně bodů jako Connor McDavid, hraje bezmála dvacet minut za zápas. Má velkou důvěru při hře pět na pět, stal se rozehrávačem první přesilovky New Jersey, odkud vystrnadil zkušeného Dougieho Hamiltona. Občas se zamotá v defenzivě, ale je neskutečně dobrý na puku. Jeho přihrávky ve středním a útočním pásmu vyváží jednu, dvě chyby na vlastním konci hřiště. Luke Hughes v dresu New Jersey Devils • Foto Reuters/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

6. Ridly GREIG (útočník, 21 let, Ottawa) 9 zápasů, 7 bodů (2+5) Už v minulé sezoně nastoupil za Senators do 20 zápasů, v novém ročníku se pro ně stal zjevením. Vedle produktivity je vynikající při držení puku, v očekávané úspěšnosti vstřelených branek je nejlepší v týmu a má vysokou úspěšnost střelby 18,2%. Do sestavy Ottawy proklouzl nejprve místo Joshe Norrise, který byl na začátku sezony mimo hru, pak se prosadil místo nepodepsaného a posléze potrestaného Shanea Pinta. Zažehnul oheň ve střelci Tarasenkovi, který začal pomalu. Na ledě trávil podobný čas jako Cooley, ve čtvrtečním střetnutí s Los Angeles se však zranil. Ridly Greig z Ottawy slaví svou trefu proti Pittsburghu • Foto Reuters/Charles LeClaire-USA TODAY Sports

5. Pavel MINŤUKOV (obránce, 19 let, Anaheim) 10 zápasů, 7 bodů (1+6) Z kanadské juniorky vystřelil rovnou mezi elitu NHL. Zapadl okamžitě, jako bek vdechl týmu život. Dokonce byl jednu chvíli lídrem produktivity nováčků. Všechny body zaznamenal v početní výhodě, hraje první přesilovku, ale je komplexnější hráč, než by se zdálo. Našel rovnováhu mezi defenzivou a svým útočným pojetím, z nějž těžil v OHL. Nastupuje za tým s podprůměrnými ukazateli, ale jako tvořivý zadák téměř vždycky najde způsob, jak se nastěhovat k soupeři do pásma a tropit neplechu. Jedno z velkých překvapení. Pavel Minťukov v dresu Anaheimu • Foto Reuters/ Joseph Maiorana-USA TODAY Sports

4. Bobby BRINK (útočník, 22 let, Philadelphia) 10 zápasů, 8 bodů (3+5) Na pátečním vítězství nad Buffalem se podílel gólem a nahrávkou. V produktivitě nováčků se dotáhl na vedoucího Cooleyho. Flyers se na začátku sezóny daří líp, než se čekalo, a Brink o sobě dává hodně vědět od chvíle, kdy se usadil mezi prvními devíti útočníky mužstva. Tvořivý, šikovný do koncovky. Před rokem prodělal operaci kyčle a stihl deset zápasů, v nichž si připsal čtyři asistence. Zotavil se a tentokrát za stejnou dobu posbíral dvakrát tolik bodů. Flyers do něj vkládají velké naděje a on předpoklady rozhodně naplňuje. Bobby Brink slaví gól proti Minnesotě • Foto Reuters

3. Lukáš DOSTÁL (brankář, 23 let, Anaheim) Gólman nezískal Calder Trophy od sezony 2008/09, kdy si ji odnesl Steve Mason. Tentokrát se pár kandidátů najde. Devon Levi má dovést po letech Buffalo do play off, Joseph Woll si po několika epizodách buduje významnější pozici v Torontu. Dostál před svou čtvrtou sezonou v zámoří trnul, zda nepřivedou do Anaheimu na místo dvojky někoho zkušeného. Teď se stal sám jistotou mužstva, které se překvapivě rozjelo. Byl vyhlášen nováčkem měsíce října, co dál, záleží i na tom, jak Ducks vydrží s dechem, a jak dlouho bude zraněný John Gibson. Proč by se ale o starty nemohli víc dělit. Skvělý Dostál proti Pittsburghu. Připsal si 39 zákroků a výhru Video se připravuje ...

2. Logan COOLEY (útočník, 19 let, Arizona) 10 zápasů, 8 bodů (1+7) V nedávné minulosti byl považován za možná stejně zajímavého hráče jako Bedard. Cooley trochu ochladl, byť jeho sedm asistencí a 8 bodů bylo nejvíc mezi nováčky. Šest z nich si připsal v přesilovkách, při hře pět na pět se zatím neokotil a neukázal plnou sílu. Umí kontrolovat tempo hry a účinně napadat obránce. V Arizoně mu však ořízli čas na ledě (16:32), z druhé lajny ho šoupli do třetí. Bedardovi šlape nejvíc na paty, ale aby zůstal jeho úhlavním sokem, potřebuje podobný icetime (Bedard má 19:45) a dostávat přednost za každého počasí. V Chicagu to jde, u Coyotes to má těžší. Trojka draftu NHL 2022 Logan Cooley si při své premiéře v NHL připsal dvě asistence • Foto ČTK / AP / Noah K. Murray