Pastrňák „hattrickem“ asistencí řídil výhru, Zacha dal gól. Trefil se Palát

Boston si dvoubrankový náskok vybudoval již v první třetině. V 8. minutě po souhře Pastrňáka a Brada Marchanda otevřel skóre obránce Charlie McAvoy. Druhou trefu nejlepšího celku Východní konference obstaral v čase 19:20 Trent Frederic.

Také vstup do druhého dějství zvládli lépe Bruins. Ve 26. minutě Zacha z voleje nastřelili hokejku jednoho z bránících hráčů a jeho pokus skončil až za gólmanem Jakeem Allenem. Naději Canadiens vystřelil Slovák Juraj Slafkovský, ale o necelé dvě minuty později na jeho kontaktní branku odpověděl druhou brankou v zápase Frederic. Ve třetí třetině si Bruins svůj náskok pohlídali a vyhráli třináctý zápas v sezoně.

První třetina derby mezi New Jersey a NY Islanders nabídla čtyři branky. Rangers dvakrát vedli, ale Devils v obou případech dokázali na jejich branky zareagovat. Na 2:2 v čase 19:12 vyrovnal svým prvním gólem v sezoně Palát.

Po bezbrankové druhé třetině posunul New Jersey do vedení Erik Haula, Rangers ale třemi góly zápas otočili a vyhráli počtvrté za sebou. Vaněček v brance Devils kryl 30 střel a zápas zakončil s úspěšností 88,2 procenta.

Ottawa ve Švédsku zdolala Minnesotu

„Byl to náš plán, abychom si domů odvezli co nejvíc bodů. To se nám povedlo, pokračujeme ve vítězné sérii. S tím můžeme být spokojení. Navíc to pro nás byla cenná zkušenost, zápasy mimo Ameriku vždy mají zvláštní atmosféru,“ řekl Kubalík serveru nhl.com/cs.

„Tohle nebylo o individuálních číslech, ale o tom, abychom to zvládli jako tým. V obou zápasech jsme hráli docela dobře, drželi jsme se toho, co jsme si řekli. V nájezdech jsme možná měli i trochu štěstí, ale je to pro nás cenný bod navíc,“ podotkl Kubalík.

Utkání ozdobil souboj švédských brankářů. První hvězdou byl vyhlášen ottawský Anton Forsberg, který pomohl k výhře 24 zákroky, neinkasoval ani jednou ze tří samostatných nájezdů a ještě ve 44. minutě přihrál na vyrovnávací gól krajana Erika Brännströma. Ten byl třetím nejlepším hráčem večera, druhým se stal gólman Minnesoty Filip Gustavsson, jenž pochytal 30 střel.

Hned v úvodu mohl otevřít skóre kapitán Senators Brady Tkachuk, ale z úniku na Gustavssona nevyzrál. Čistý štít držel i Forsberg při vyloučení Drakea Bathersona. Početní výhodu při trestu Matta Boldyho nevyužila ani Ottawa a krátce po ní ohrozil brankáře Wild Kubalík. V 15. minutě nabídli divákům bitku Jake Middleton s ottawským Zackem MacEwenem. Vzápětí měl šanci Kubalík, ale skákavý puk trefil Gustavssonovi do lapačky.

Ve 24. minutě sevřel Brännström v rukavici puk ve vlastním brankovišti, ale nařízené trestné střílení neproměnil Marcus Johansson, který s bekhendovým blafákem ztroskotal na levém betonu Gustavssona. V čase 26:22 už ale Wild skórovali. Ránu Brocka Fabera tečoval před Forsbergem Marco Rossi a puk zapadl k pravé tyči. Odpovědět mohl Claude Giroux a ve 34. minutě v přesilovce Tkachuk, jehož našel zadovkou Barterson, ale Gustavsson se přesunul.

Ve 44. minutě se dočkali Senators vyrovnání. Brännström po Forsbergově pohotové rozehrávce využil prostor při střídání Wild a ranou z levého kruhu překonal Gustavssona. Prodloužení neodvrátily ani dvě přesilovky Minnesoty a jedna Ottawy. Minnesota nedokázala odpovědět při trestu Mathieua Josepha a Ottawa také nevyužila početní výhodu při vyloučení Pata Maroona. Nerozhodlo ani pětiminutové nastavení a v rozstřelu se prosadil jako jediný ve třetí sérii Norris.

„Vyhráli jsme několik zápasů za sebou, to je pozitivní. Můžeme na tom do dalšího průběhu sezony stavět. Přijde mi, že se s každým dalším utkáním zlepšujeme. Máme mladý tým, ale jsem přesvědčený, že jdeme správným směrem,“ prohlásil Kubalík, který v NHL debutoval v roce 2019 v Praze v barvách Chicaga v duelu Philadelphií.

Byl rád, že si NHL na Starém kontinentu mohli vyzkoušet další Evropané z řad Senators a především Švédové Forsberg s Brännströmem. „Je to pro ně výjimečné, že mohli nastoupit před svými rodinami a ještě se jim takhle dařilo. Celkově jsme si to užili. Bylo fajn, že jsme mohli strávit víc času pohromadě. Zašli jsme na večeři a užili si zábavu. I pro mě to bylo něco výjimečného. Hrát zápasy NHL v Evropě, to je sen,“ dodal Kubalík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:22. Brännström, . Norris Hosté: 26:22. Rossi Sestavy Domácí: A. Forsberg (Sögaard) – Sanderson, Zub, Chychrun, Bernard-Docker, Brännström, Hamonic – B. Tkachuk (C), Norris, Tarasenko – M. Joseph, Stützle (A), Giroux (A) – Kubalík, Järventie, Batherson – MacEwen, Chartier, Kelly. Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Brodin, Faber, Middleton, Spurgeon (C), Merrill, Bogosian – Kaprizov (A), Rossi, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Lettieri, Maroon – Duhaime, Dewar, Petan. Rozhodčí Nicholson, McIsaac – Berg, Alphonso Stadion Avicii Arena, Stockholm, Švédsko

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:29. Tippett, 20:59. Foerster, 35:25. Se. Walker, 61:00. Couturier Hosté: 24:01. W. Karlsson, 35:00. Marchessault, 39:05. Marchessault Sestavy Domácí: Hart (Ersson) – York, Sanheim, Seeler, Se. Walker, Zamula, Belpedio – Foerster, Couturier, Konecny – Tippett, Frost, Atkinson – Farabee, Poehling, Laughton (A) – Deslauriers, N. Cates, Hathaway. Hosté: L. Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hutton, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Marchessault – Howden, Amadio, Stone (C) – W. Carrier, N. Roy, Kolesar – Stephenson, Cotter, W. Karlsson. Rozhodčí Pochmara, MacPhee – Shewchyk, Kelly Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18113 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:07. Trenin, 18:32. Nyquist, 36:20. Co. Smith, 59:48. Co. Smith Hosté: 33:05. Kurashev, 52:15. T. Johnson Sestavy Domácí: Lankinen (Saros) – Josi, Fabbro, Lauzon, A. Carrier, Barrie, Stastney – F. Forsberg, O'Reilly, Nyquist – Sherwood, Glass, Evangelista – Trenin, Pärssinen, Sissons – Tomasino, McCarron, Co. Smith. Hosté: Söderblom (Mrázek) – A. Vlasic, S. Jones, Korchinski, Murphy, Kaiser, I. Phillips – N. Foligno, Bedard, Kurashev – Hall, Reichel, T. Raddysh – T. Johnson, Dickinson, Perry – Donato, Entwistle, Re. Johnson. Rozhodčí Lee, Syvret – Flemington, McNamara Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17 397 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:09. Kučerov, 32:56. Kučerov, 43:54. Jeannot, 49:27. Stamkos, 50:07. Glendening, 59:05. Sergačjov Hosté: 03:39. Ryan, 08:30. Hamblin, 35:55. Ryan, 48:04. Bouchard Sestavy Domácí: J. Johansson (Tomkins) – Hedman (A), Černák, Sergačjov, D. Raddysh, de Haan, Perbix – Hagel, Point, Kučerov (A) – Stamkos (C), Paul, Barré-Boulet – Motte, Eyssimont, Jeannot – Watson, Glendening, Koepke. Hosté: S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Ceci, Kulak, Desharnais – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), C. Brown – Kane, Draisaitl, Hyman – Foegele, R. McLeod, Ryan – Erne, Hamblin, Gagner. Rozhodčí Hebert, Beach – MacPherson, Baker Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:11. McAvoy, 19:20. Frederic, 25:18. Zacha, 35:30. Frederic, 45:39. J. van Riemsdyk Hosté: 33:04. Slafkovský, 55:29. Kovacevic Sestavy Domácí: Swayman (Ullmark) – Lohrei, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Forbort, Shattenkirk – Marchand (C), Zacha, Pastrňák (A) – J. van Riemsdyk, Coyle, Frederic – DeBrusk, Poitras, Heinen – Lauko, Beecher, Steen. Hosté: Allen (Montembeault) – Matheson (A), J. Barron, Guhle, Kovacevic, Harris, Lindström – Newhook, Suzuki (C), Caufield – Slafkovský, Dvorak, Ylönen – Gallagher (A), Monahan, J. Anderson – Pezzetta, Evans, Pearson. Rozhodčí Dwyer, Schrader – Gawryletz, Jackson Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:06. S. Aho II, 42:46. Burns, 51:52. Jarvis, 59:22. Jarvis Hosté: 10:40. Crosby, 49:16. Crosby Sestavy Domácí: Raanta (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, DeAngelo, Orlov – Jarvis, S. Aho II (A), Teräväinen – Nečas, Kotkaniemi, Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Martinook – Noesen, Drury, Bunting. Hosté: Jarry (Hellberg) – Letang (A), Graves, E. Karlsson, M. Pettersson, Ruhwedel, Shea – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, Malkin (A), R. Smith – Zohorna, Eller, D. O'Connor – Hinostroza, Acciari, Nieto. Rozhodčí McCauley, Luxmore – Suchánek, Hunt Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 700 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 9:25. J. Hughes, 19:12. Palát, 41:16. Haula Hosté: 8:37. Panarin, 14:11. Vesey, 51:04. Panarin, 57:11. Vesey, 58:27. Wheeler Sestavy Domácí: Vaněček (Schmid) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Bahl, L. Hughes, B. Smith, C. Miller – Lazar, J. Hughes, Haula – Bratt, M. McLeod (C), Toffoli – Holtz, Mercer, Palát – Bastian, Nosek. Hosté: Šesťorkin (Quick) – Trouba (C), K. Miller, E. Gustafsson, R. Lindgren, Schneider, Z. Jones – Wheeler, Zibanejad, Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin – Kakko, Bonino, Cuylle – Pitlick, Goodrow, Vesey. Rozhodčí St.Laurent, Sutherland – Barton, Cormier Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 17 086 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:16. Pospíšil, 37:03. Coleman, 43:12. Weegar, 53:43. Šarangovič Hosté: 16:52. Fasching, 24:07. Palmieri, 28:07. Barzal, 43:32. Nelson, . Wahlstrom Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev, Zadorov, DeSimone – Dubé, E. Lindholm, Mangiapane – Zary, Kadri, Pospíšil – Huberdeau, Backlund, Coleman – Greer, Ružička, Šarangovič. Hosté: Sorokin (Varlamov) – Pelech, Dobson, Romanov, Pulock, S. Aho I, Mayfield – Barzal, Horvat, Holmström – Engvall, Nelson, Palmieri – Lee, Pageau, Wahlstrom – Fasching, Cizikas, Clutterbuck. Rozhodčí Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:04. Scheifele, 18:02. Naměstnikov, 31:26. Connor, 44:15. Morrissey, 57:30. Appleton Hosté: 14:53. Maccelli, 26:08. Dumba Sestavy Domácí: Brossoit (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, D. Gustafsson, Jonsson Fjällby. Hosté: Vejmelka (Ingram) – Moser, Durzi, Dumba, Kesselring, Stecher, J. Brown – Keller (A), Schmaltz (A), Boyd – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Carcone, L. Cooley, Zucker – O'Brien, Kerfoot, Kelemen. Rozhodčí O'Rourke, L'Ecuyer – Murchison, Brisebois. Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 12 103 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:05. Milano, 33:16. Protas, 35:47. Ovečkin, 53:34. Lapierre Hosté: 23:27. J. Gaudreau, 47:01. Provorov, 55:48. Danforth Sestavy Domácí: C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), L. Johansen, T. van Riemsdyk, Sandin, Jensen, Edmundson – Wilson (A), D. Strome, Ovečkin (C) – Oshie, McMichael, Milano – Mantha, Lapierre, Protas – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Hosté: Merzlikins (S. Martin) – Gudbranson (A), Werenski (A), Severson, Provorov, Jiříček, Bean – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Olivier, Laine, J. Gaudreau – Činachov, Jenner (C), Sillinger – Danforth, Kuraly, Texier. Rozhodčí Brenk, MacDougall – Smith, Murray Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:33. Seguin, 14:21. Pavelski, 22:12. Seguin Hosté: 33:27. Wood, 37:09. R. Johansen, 44:19. Ničuškin, 54:32. Rantanen, 54:43. Cogliano, 59:30. Colton Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, R. Suter, Lindell, Lundkvist, Hakanpää, Hanley – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Benn, W. Johnston, Dadonov – Seguin, Duchene, Marchment – Steel, Faksa, Cr. Smith. Hosté: Georgijev (Prosvetov) – Toews, Makar, Girard, Byram, J. Johnson, C. Jones – Ničuškin, MacKinnon, Rantanen – Drouin, R. Johansen, Tatar – Wood, Colton, L. O'Connor – Cogliano, F. Olofsson, Kiviranta. Rozhodčí Furlatt, Samuels-Thomas – Mills, Fournier Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:36. J. Miller, 35:48. Q. Hughes, 59:49. Höglander Hosté: 25:43. Oleksiak, 33:04. Eberle, 44:19. Gourde, 46:48. Beniers Sestavy Domácí: Demko (DeSmith) – Hronek, Q. Hughes (C), Juulsen, Cole, T. Myers, Hirose – Michejev, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Boeser, J. Miller (A), Di Giuseppe – Garland, Blueger, Joshua – Beauvillier, Lafferty, Höglander. Hosté: Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle (A), Beniers, McCann – B. Tanev, Wennberg, Schwartz (A) – Bjorkstrand, Gourde (A), Tolvanen – Yamamoto, Bellemare, Kartye. Rozhodčí Hanson, Lambert – O'Quinn, Galloway Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18 857 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:25. Byfield, 02:44. Lizotte, 13:37. Kempe, 15:20. Dubois, 39:36. Fiala Hosté: 56:07. Neighbours Sestavy Domácí: Talbot (Copley) – M. Anderson, Doughty, M. Roy, Gavrikov, Spence, Englund – Kempe, Kopitar, Byfield – Moore, Danault, Fiala – Kaliyev, Dubois, Laferriere – Lewis, Lizotte, Grundström. Hosté: Binnington (Hofer) – Parayko, Leddy, Faulk, Krug, Perunovich, Bortuzzo – Kapanen, Thomas, Bučněvič – Kyrou, B. Schenn, Saad – Toropčenko, Hayes, Vrána – Neighbours, Sundqvist, Blais. Rozhodčí Chmielewski, Schlenker – Cherrey, Grillo Stadion Crypto.com Arena, Los Angeles Návštěva 18 145 diváků