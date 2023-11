VIDEO: Pastrňák zapsal „hattrick“ z asistencí. Zacha a Palát dali gól

Boston si dvoubrankový náskok vybudoval již v první třetině. V 8. minutě po souhře Pastrňáka a Brada Marchanda otevřel skóre obránce Charlie McAvoy. Druhou trefu nejlepšího celku Východní konference obstaral v čase 19:20 Trent Frederic.

Také vstup do druhého dějství zvládli lépe Bruins. Ve 26. minutě Zacha z voleje nastřelil hokejku jednoho z bránících hráčů a jeho pokus skončil až za gólmanem Jakeem Allenem. Naději Canadiens vystřelil Slovák Juraj Slafkovský, ale o necelé dvě minuty později na jeho kontaktní branku odpověděl druhou trefou v zápase Frederic.

„Nechtěli jsme opakovat scénář z posledního vzájemného zápasu, kdy Montreal dokázal i přes náš dobrý start do zápasu otočit skóre. Je skvělé, že v posledních zápasech dokážeme dobré začátky dovést k hladkým výhrám,“ řekl Zacha.

Bruins si třetí třetinu pohlídali a vyhráli třináctý zápas v ročníku. „Celý duel jsme drželi nohu na plynu a soupeři jsme toho moc nedovolili,“ dodal Zacha, který vylepšil svoji sezonní bilanci na šest branek a sedm asistencí.

Na pochvalná slova českého útočníka navázal také trenér Bruins Jim Montgomery. „Hráli jsme přesně tak, jak jsme si řekli před zápasem,“ uvedl čtyřiapadesátiletý kouč.

První třetina derby mezi Devils a Rangers přinesla čtyři branky. „Jezdci“ dvakrát vedli, ale domácí pokaždé dokázali na góly zareagovat. Na 2:2 v čase 19:12 vyrovnal první trefou v sezoně Palát.

Po bezbrankové druhé třetině posunul New Jersey do vedení Erik Haula, Rangers ale třemi góly zápas otočili a vyhráli počtvrté za sebou. Vaněček kryl 30 střel a zápas zakončil s úspěšností 88,2 procenta.

Z výhry se neradoval ani Karel Vejmelka. Český gólman v duelu s Winnipegem inkasoval čtyři branky z 25 pokusů a neodvrátil prohru Arizony 2:5. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Jets podepsal Mark Scheifele, Josh Morrissey a Kyle Connor přidali po brance a příhrávce.

Osmnáctý bod v sezoně zaznamenal obránce Hronek. Druhý nejproduktivnější Čech a pátý nejlépe bodující zadák v lize asistoval u jedné z branek Vancouveru v domácím duelu se Seattlem. Canucks i přes jeho příspěvek prohráli třetí z posledních pěti zápasů. Z druhého místa Západní konference ztrácejí dva body na vedoucí Vegas. Lídr pořadí podlehl domácí Philadelphii 3:4 v prodloužení a k výhře mu nestačily ani dva góly a asistence Jonathana Marchessaulta.

Po třech výhrách za sebou prohrál trápící se Edmonton. Oilers ve třetí třetině zápasu s Tampou Bay inkasovali čtyři branky a ztratili dobře rozehraný zápas. Třemi body za gól a dvě přihrávky se blýskl Nikita Kučerov, jenž stejně jako Pastrňák rozšířil svoji bilanci na 27 bodů. Česko-ruská dvojice v tabulce produktivity nahání trio z Vancouveru J. T. Miller, Elias Pettersson, Quinn Hughes, které zatím nasbíralo o bod víc.

Ottawa ve Švédsku zdolala Minnesotu

„Byl to náš plán, abychom si domů odvezli co nejvíc bodů. To se nám povedlo, pokračujeme ve vítězné sérii. S tím můžeme být spokojení. Navíc to pro nás byla cenná zkušenost, zápasy mimo Ameriku vždy mají zvláštní atmosféru,“ řekl Kubalík serveru nhl.com/cs.

„Tohle nebylo o individuálních číslech, ale o tom, abychom to zvládli jako tým. V obou zápasech jsme hráli docela dobře, drželi jsme se toho, co jsme si řekli. V nájezdech jsme možná měli i trochu štěstí, ale je to pro nás cenný bod navíc,“ podotkl Kubalík.

Utkání ozdobil souboj švédských brankářů. První hvězdou byl vyhlášen ottawský Anton Forsberg, který pomohl k výhře 24 zákroky, neinkasoval ani jednou ze tří samostatných nájezdů a ještě ve 44. minutě přihrál na vyrovnávací gól krajana Erika Brännströma. Ten byl třetím nejlepším hráčem večera, druhým se stal gólman Minnesoty Filip Gustavsson, jenž pochytal 30 střel.

Hned v úvodu mohl otevřít skóre kapitán Senators Brady Tkachuk, ale z úniku na Gustavssona nevyzrál. Čistý štít držel i Forsberg při vyloučení Drakea Bathersona. Početní výhodu při trestu Matta Boldyho nevyužila ani Ottawa a krátce po ní ohrozil brankáře Wild Kubalík. V 15. minutě nabídli divákům bitku Jake Middleton s ottawským Zackem MacEwenem. Vzápětí měl šanci Kubalík, ale skákavý puk trefil Gustavssonovi do lapačky.

Ve 24. minutě sevřel Brännström v rukavici puk ve vlastním brankovišti, ale nařízené trestné střílení neproměnil Marcus Johansson, který s bekhendovým blafákem ztroskotal na levém betonu Gustavssona. V čase 26:22 už ale Wild skórovali. Ránu Brocka Fabera tečoval před Forsbergem Marco Rossi a puk zapadl k pravé tyči. Odpovědět mohl Claude Giroux a ve 34. minutě v přesilovce Tkachuk, jehož našel zadovkou Barterson, ale Gustavsson se přesunul.

Ve 44. minutě se dočkali Senators vyrovnání. Brännström po Forsbergově pohotové rozehrávce využil prostor při střídání Wild a ranou z levého kruhu překonal Gustavssona. Prodloužení neodvrátily ani dvě přesilovky Minnesoty a jedna Ottawy. Minnesota nedokázala odpovědět při trestu Mathieua Josepha a Ottawa také nevyužila početní výhodu při vyloučení Pata Maroona. Nerozhodlo ani pětiminutové nastavení a v rozstřelu se prosadil jako jediný ve třetí sérii Norris.

„Vyhráli jsme několik zápasů za sebou, to je pozitivní. Můžeme na tom do dalšího průběhu sezony stavět. Přijde mi, že se s každým dalším utkáním zlepšujeme. Máme mladý tým, ale jsem přesvědčený, že jdeme správným směrem,“ prohlásil Kubalík, který v NHL debutoval v roce 2019 v Praze v barvách Chicaga v duelu Philadelphií.

Byl rád, že si NHL na Starém kontinentu mohli vyzkoušet další Evropané z řad Senators a především Švédové Forsberg s Brännströmem. „Je to pro ně výjimečné, že mohli nastoupit před svými rodinami a ještě se jim takhle dařilo. Celkově jsme si to užili. Bylo fajn, že jsme mohli strávit víc času pohromadě. Zašli jsme na večeři a užili si zábavu. I pro mě to bylo něco výjimečného. Hrát zápasy NHL v Evropě, to je sen,“ dodal Kubalík.

