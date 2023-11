Průšvihy v NHL: výhrůžky, zmlácený hráč i výmysly žen. Co česká stop(k)a?

Domácí násilí, z něhož je aktuálně podezírán bostonský útočník Milan Lucic není prvním problémem tohoto typu v NHL. Již v minulosti byly kvůli hrubému chování ke svým přítelkyním či manželkám obviněné jiné hvězdy nejlepší ligy světa. Někdy se jednalo o pravdu, jindy zase o výmysly. Kdo byl do incidentů zatažen? Na závěr nabízíme i českého hráče, kterému podobný skandál vystavil stopku směr NHL ještě dřív, než do ní nakouknul.

Legendární gólman, který je s počtem výher druhý v historické tabulce v NHL, se rovněž ocitl před soudem kvůli nařčení z domácího násilí. Během hádky s bývalou manželkou v roce 2000 měl brankář Colorada či Montrealu rozbít vybavení domu a ženě vyhrožovat. Roy se za to tehdy dostal do vazby, ze které byl dík zaplacení kauce propuštěn. Policie následně na jeho chování neshledala nic nezákonného a nebyl mu udělen žádný trest. Zrovna Roy trénoval Semjona Varlamova, který měl problém s tehdejší partnerkou taky.

Ruský obránce, který aktuálně působí v Kazani, napadl v roce 2014 svou manželku. Kvůli přestupku si pak odseděl ve vězení dva měsíce. Svoji vinu za domácí násilí nepřiznal, ale ani nepopřel. Kvůli zbití manželky přišel o angažmá v Los Angeles Kings, se kterými v letech 2012 a 2014 vybojoval Stanley Cup. Zároveň se tehdy připravil i o pěknou sumu peněz, když s ním klub rozvázal šestiletou smlouvu, která mu měla vynést 25 milionů dolarů. Olympijský vítěz pak následně zamířil zpět do vlasti do Petrohradu.

Austin Watson

V červnu 2018 byl Američan obviněn z domácího násilí po hádce s přítelkyní Jennifer Guardionovou, do níž prý podle svých slov strčil. Policisté naopak uvedli, že měla zarudlý krk a potvrdila, že jí to udělal Watson. Zatčen pak byl na čerpací stanici v Tennessee. Za incident vyfasoval tříměsíční podmínku a nastoupil do programu pro násilníky. NHL mu za trest vyměřila pozastavení činnosti na 27 zápasů. To bylo následně sníženo na 18. Guardionová za čtyři měsíce svou výpověď zmírnila, najevo ovšem vyšla jiná věc. A sice, že aktuálně svádí hráč Tampy boj s alkoholem.