Perry promluvil: problém s alkoholem. Odmítl, že by ublížil parťákovi

Takovou spolupráci si Chicago ani Perry nepředstavovali. Kanadský veterán i celý klub prožívali těžké dny. Naposledy se člen Triple Gold Clubu objevil v sestavě 20. listopadu proti Buffalu. Následně ještě odcestoval s týmem na zápas do Columbusu. Tam se ale generální manažer Kyle Davidson dozvěděl o jeho údajném chování a stáhl ho ze sestavy.

Od té doby se spustila lavina spekulací, které se šířily rychlostí blesku. A že jich byl plný internet. Na citlivé téma vznikalo na sociálních sítích mnoho vtipů či videí, kde se probírala nepodložená informace.

„V důsledku mého jednání se objevily spekulace a fámy. Jsem znechucen dopadem, který to mělo na ostatní, a chci jasně říct, že se tato situace v žádném případě netýkala žádného z mých spoluhráčů ani jejich rodin,“ uvedl Perry.

Stejná slova volil i Davidson. „Cokoli, co naznačuje opak, nebo kdokoli, kdo naznačuje opak, je šíleně nepřesné a, upřímně řečeno, je to nechutné,“ dodal rozladěně.

Následně klub vydal oficiální prohlášení, ve kterém vysvětlil důvody vyřazení zkušeného forwarda. Konkrétní ale nebyl. Podle televize ESPN mělo v minulém týdnu dojít k incidentu mezi Perrym a jedním z klubových zaměstnanců před utkáním s Blue Jackets.

„Po interním vyšetřování Chicago Blackhawks zjistilo, že se Corey Perry dopustil chování, které je nepřijatelné a porušuje jak podmínky jeho standardní hráčské smlouvy, tak interní zásady klubu, jejichž cílem je podporovat profesionální a bezpečné pracovní prostředí. Proto byl bezpodmínečně vyřazen. V případě, že neprojde waiverem, máme v úmyslu ukončit jeho smlouvu s okamžitou platností.“

A to se také stalo. Z listiny volných hráčů si ho nikdo nestáhl, a klub tak hráči ve středu ukončil smlouvu.

„Myslím, že to víc než cokoli jiného posiluje naše odhodlání změnit kulturu a ujistit se, že děláme správné věci,“ řekl Davidson o postupu týmu v této situaci.“

Generální manažer o rozhodnutí informoval i hráče na úterní schůzce. Zároveň ale uvedl, že jim nesdělil žádné podrobnosti ohledně vyšetřování.

„Abych byl upřímný, je to ohromující,“ řekl útočník Nick Foligno po výhře nad Seattlem. „Člověk je trochu omráčený. Je tu spousta věcí, které do toho vstupují. Je to člověk, na kterém vám záleží bez ohledu na to, co se dělo. My opravdu neznáme všechny podrobnosti. Corey byl součástí kabiny, takže je to těžké po lidské stránce,“ neskrýval.

S vyjádřením pak přišel i sám hráč. „Chtěl bych se upřímně omluvit celé organizaci Chicago Blackhawks včetně vedení, trenérů, zaměstnanců a spoluhráčů. Chtěl bych se také omluvit svým fanouškům a své rodině. Je mi trapně a všechny jsem vás zklamal,“ sypal si popel na hlavu.

Představte si, jaký vliv musely mít fámy přímo na Bedarda a na jeho rodinu. Už tak je na osmnáctiletou hvězdičku vyvíjen nepředstavitelný tlak. „Především se chci přímo omluvit těm, kterých se to negativně dotklo, a je mi líto dalšího dopadu na ostatní. Mé chování bylo nevhodné a špatné,“ byl si vědom Perry.

Za problémy bývalé dlouholeté opory Anaheimu, se kterým v ročníku 2006/2007 došel až k zisku Stanley Cupu, je alkohol. „Začal jsem spolupracovat s odborníky v oblasti duševního zdraví a zneužívání návykových látek, abych s nimi probral svůj boj s alkoholem, a podniknu veškeré kroky nezbytné k tomu, aby se to už nikdy neopakovalo. Doufám, že znovu získám důvěru a respekt všech, kteří mi během mé kariéry věřili. Ještě jednou se hluboce omlouvám.“

Perry, kterého si Ducks vybrali v roce 2003 v prvním kole draftu (28.), má na kontě 892 bodů (421+471) v 1 273 zápasech. Za svou kariéru oblékal dále dresy Dallasu, Montrealu, Tampy a v aktuální sezoně právě Chicaga, do kterého přišel před v roli mentora a zkušeného hráče. V sezoně 2010/11 získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL, když v 82 zápasech za Anaheim nasbíral 98 bodů a s 50 góly i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra.