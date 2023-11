Perry spal s Bedardovou mámou, zní v zámoří. Chicago se pohřbívá samo

Mlčeli, nastolili informační embargo. A to se teď vrací jako bumerang. Chicago Blackhawks čelí na sociálních sítích vážnému a patrně nepodloženému obvinění. Podle něj měla hvězda týmu Corey Perry, který od 19. listopadu chybí v sestavě, sexuální poměr s matkou generačního hokejového talentu a spoluhráče Connora Bedarda. Renomovaný reportér televizní stanice NBC Sports Chicago Charlie Roumeliotis zprávu vyvrátil. Za lež je však zodpovědný i samotný klub NHL.

Přikryli bublající hrnec pokličkou, průšvih je rázem na světě. Chicago po nedávné porážce 2:3 s Buffalem bez udání důvodu vyškrtlo vlivného člena kádru Coreyho Perryho ze zápasového scénáře.

Proti Columbusu, Torontu ani St. Louis nehrál. „A v dohledné době ani nebude. Jde o rozhodnutí klubu,“ netajil generální manažer Kyle Davidson ve víkendovém vyjádření.

Co naopak spolu s dalšími představiteli vedení tutlá, je příčina Perryho absence. Ostřílený veterán, někdejší vítěz Stanley Cupu s Anaheimem a člen prestižního Triple Gold Clubu prostě zmizel. Pro mužstvo v přestavbě byl respektovaným lídrem, měl výrazně urychlit cestu výjimečného Connora Bedarda k hokejovým výšinám. Prostě něco jako taťka.

Ve virtuálním prostoru ovšem v posledních hodinách víří spekulace, které tvrdí, že si Perry úlohu „otcovství“ přebral po svém. Měl se vyspat s matkou poslední jedničky draftu. „Je to stoprocentně falešná zpráva,“ uvedl na platformě X novinář Charlie Roumeliotis, jenž má k Blackhawks velmi blízko.

Podle všeho tak anonymní účty vyvolaly umělou kauzu v návaznosti na dřívější potíže organizace. Ta největší nastala před třinácti lety, kdy videokouč Brad Aldrich sexuálně obtěžoval někdejšího hráče Blackhawks Kylea Beache.

Oběť posbírala odvahu teprve předloni, poprask stál místo v NHL i veleúspěšného trenéra Joela Quennevillea, který se proti nemístnému chování svého kolegy neohradil. Stejně tak ani management Hawks.

Falešný poplach se v případě Perryho nicméně nespustil náhodou. Po osmatřicetiletém křídelníkovi se zkrátka slehla zem. „Povinností trenéra je dělat rozhodnutí za pochodu. Stejně jako když se někdo zraní nebo je vyměněný. Bereme to jako každý jiný přesun na soupisce,“ komentoval prekérní situaci kouč Luke Richardson.

Pravdu nemá. Osobnosti ligy nemizí z týmů na denní bázi. Musí za tím být něco víc, racionální důvod. Ten se nyní hledá. A protože klub dál úspěšně mlčí, vyklízí pole pro neučesaný vír dohadů. Každý štěk vyvolává pozornost, vyvstávají otázky, pověst Chicaga trpí.

Osobní problémy?

Světlo do kauzy nevnesl ani Perryho agent Pat Morris. Ten dokonce hovořil o tom, že se pro odstoupení rozhodl jeho klient, a to vinou osobních problémů, pod nimiž si lze představit vlastně cokoliv.

Podobné, byť výrazně kratší mlžení předvedl vloni Detroit u Jakuba Vrány. Český útočník rovněž ze dne na den vypadl ze sestavy, avšak Red Wings záhy odhalili, že se zapsal do asistenčního programu NHL a NHLPA pro pomoc hráčům v těžkých životních situacích. Ten zároveň zavazuje kluby k tomu, aby se žádné konkrétnosti nedostaly na veřejnost, pokud si to nepřeje samotný hráč.

Jenže Perry se ke stejnému řešení jako Vrána zjevně neuchýlil. Pauzíruje na popud klubu, ve hře je i výměna. „Nebylo by zodpovědné v současné době vylučovat jakékoliv východisko, ale nechci komentovat žádný možný důsledek,“ pravil Davidson.

Místo toho čeká, snáší zbytečné rány. Tlak se jistě podepíše i na Bedardovi, stále teprve osmnáctiletém klučinovi, jemuž již není po ruce ani do konce sezony zraněný Taylor Hall, další uznávaná kapacita. Právě Bedarda se zámořští novináři na Perryho zmizení ptali ještě předtím, než se objevily fake news o mladíkově matce.

„Moc vám k tomu neřeknu. Samozřejmě nás štve, že tu není, ale nemáme o tom víc informací. Je důležitou součástí týmu, takže škoda, že nemůže hrát,“ citoval naději bulvární The Sun.

Své přidal i poslední hrající veterán z chicagského útoku Nick Foligno. „Je velkou součástí toho, co děláme, takže je to nešťastné. Nic moc nevíme, proto to nechci dál komentovat. Měli jsme ho rádi a bude chybět,“ uznal.