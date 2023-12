Rangers na špici, táhne je ruský hračička. Smutná zpráva pro Chytila…

S 37 body je New York na prvním místě východní konference. Druhý Boston jich nastřádal stejně, ale odehrál o zápas víc. Západní části pak vládne Las Vegas se ziskem 36 bodů. I díky tomu Rangers vévodí celé lize. „Je to dobrý pocit. Momentálně teď vypadáme opravdu slušně, máme široký kádr. Snad takhle vydržíme hrát celou sezonu,“ pravil spokojeně ruský útočník.

V utkání se Sharks, kteří se naopak nacházejí na chvostu tabulky, to byla pro favorita pořádná fuška. Domácí za stavu 6:3 polevili a San Jose, které se statečně pralo až do konce, díky dvěma trefám v závěru usilovalo i o vyrovnání. „Mysleli jsme si, že je hotovo. Ale konec je až po šedesáti minutách,“ připomněl pro web NHL trenér Rangers Peter Laviolette. „Líbilo se mi, jak jsme bojovali. Bylo to dlouho nahoru a dolu, a když jsme se konečně dostali do vedení, dokázali jsme ho navýšit.“

Centr Vincent Trocheck viděl pozitiva i negativa: „Byly tam nějaké díry. Musíme je odstranit, ale podle mě jsme měli opravdu dobré pasáže. Nemyslím si, že bychom měli příliš velké obavy.“

Díky výhře si klub z ikonické Medison Square Garden připsal stoprocentní víkend. V sobotu totiž dokázal na svou stranu urvat i vyrovnaný zápas v Nashvillu a vyhrát 4:3.

Hlavní příčinou úspěchu je právě Panarin. V nejlidnatějším městě USA působí od ročníku 2019/20, kdy přišel z Columbusu. Hned se zařadil mezi hlavní lídry a třikrát ze čtyř případů se dostal přes 90 bodů za sezonu. K tomu nutno dodat, že dva ročníky poznamenala covidová pandemie.

Aktuálně je to v dresu Rangers asi jeho nejlepší sezona. Web Yardbarker uvádí, že příčinou může být i změna trenéra. S bývalým koučem Gerardem Gallantem si prý totiž příliš nerozuměl. Ať už to bylo jakkoli, v New Yorku byl hvězdou hned od příchodu. Pod novým trenérem se ale jeho hra ještě zvedla.

„Každý už dlouho chápe, že je elitní hokejista. Ale ještě víc to oceníte v momentu, kdy ho den co den sledujete zblízka,“ přiblížil Laviolette. Americký trenér chválil svého klíčového hráče už před začátkem NHL v tréninkovém kempu. „Byl vážně dobrý, hrál tvrdě,“ tvrdil tehdy kouč Rangers.

Navíc se zdá, že Panarinova sebedůvěra se přenáší i na jeho spoluhráče z formace Trochecka a Alexise Lafreniera. Útočné trio spolu dokonale ladí a stává se nejlepším v týmu. „Vytvořila se z nich lajna, která je vždy na lovu a je v útoku vždy nebezpečná,“ vysvětluje Laviolette.

Lehce smutná zpráva to může být pro českého centra Filipa Chytila, který na začátku ligy dostal příležitost výrazněji vyniknout ve druhé formaci. Kvůli zranění v horní části těla už ale delší dobu chybí a nahradil ho právě Trocheck.

Pro fanoušky i celý klub ale bude důležité, aby si ruské křídlo přeneslo skvělou formu i do play off. K němu ještě chybí pořádný kus a New York v něm nemá zajištěnou účast. Vzhledem k průběhu sezony se ale očekává, že ho vyzařovací boje neminou.

Majitel stříbra a bronzu z MS v nich předchozí roky úplně nezářil. Jakoby s tuhými boji ztratil kouzlo. Když Rangers v minulém roce narazili na rivaly z New Jersey a prohráli rozhodující sedmý duel, Panarin měl po sérii na svém kontě pouze dvě asistence, a to ještě z úvodního zápasu. Ve zbytku se nedokázal prosadit.

Těžko říct, proč jeho vliv po základní části klesá. Vysvětlením může být, že jeho kreativní přístup nemusí tolik fungovat v případech, kdy se zvyšuje intenzita hry a snižuje čas a prostor pro vymýšlení kreativních akcí. Právě ty držitele Calder Trophy zdobí.

Možná i z toho důvodu vypadá aktuálně hra dvaatřicetiletého borce jednodušeji než dřív. „Myslím, že udělal další krok, letos se dostal na jinou úroveň, na jiný rychlostní stupeň,“ řekl Trocheck. „Nevím, čím to je. Stejný hráč, ale možná trochu víc naléhavosti.“ Bude zajímavé sledovat, jak si povede.