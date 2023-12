Hertl o proměně Sharks po bídném startu: GM si řekl svoje. Co ho trápilo?

Tomáš Hertl v zápase proti New Jersey • Reuters

Na začátku sezony jste mohli vidět různé tabulky, jestli San Jose míří do historie. Nebyl by to hezký zápis, mluvilo se o nejhorším týmu v dějinách. Sharks začali sezonu NHL jedenácti porážkami, navíc schytali dvě desítky. Teď je ale všechno jinak, bodují, dávají hodně gólů. „Generální manažer si řekl svoje. Na nás bylo, abychom všechno otočili,“ říká Tomáš Hertl (30). Důkaz, že je lépe? Český útočník byl v lize vyhlášen druhou hvězdou posledního týdne.