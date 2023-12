Slang v NHL: americké esperanto. „Špinavá místa" a tajná komunikace

Rychlost hry, rozhodování se, malý prostor, minimální čas. V tomto prostředí logicky nachází pevné místo slang. Většinou rychlá komunikace mezi hráči a vzájemné upozorňování na to, co se právě děje na ledě, kde se nachází soupeř, odkud může přijít nečekaný tlak, kam chci dostat přihrávku. Jsou to i pokyny od trenéra ze střídačky, jeho příprava či stručná analýza utkání o přestávkách v kabině, kdy jeho i hráče limituje čas.

Zámořská angličtina je v tomto ohledu nejdál. Je údernější, výstižnější, přesnější a hlavně našla jednoduché výrazy, které jasně popíší situaci, když není čas to zdlouhavě opisovat. I když takové najdete také v hokejové češtině, stále častěji se i u nás v tréninku, přípravě na zápas i samotném utkání používají výrazy, převzaté z angličtiny.

Značně k tomu přispívají hráči, kteří prošli NHL a ovlivňují rétoriku v kabině i na ledě, ať už jako spoluhráči nebo jako trenéři. A jak se slang šíří? Nejčastěji přímo v osobním kontaktu v kabině, na ledě, internetem, sociálními médii. Mnohé anglické výrazy v hokejové mluvě zdomácněly a pokusy o české překlady zní teď zastarale, kostrbatě a leckdy legračně a neprofesionálně.

Vyhledávač talentů je nyní scout, střední útočník je centr, nadstavba dlouhodobé soutěže je prostě play off. Samozřejmé a srozumitelné jsou dnes pojmy jako bodyček, bekhend, forhend, brejk, faul, krosček, ofsajd, blafák, golfák, volej, drajv, teč, power play, hit, buly, klub, tým, útočná lajna, kouč, kapitán (též Céčko), asistent (Áčko), bek, gólman, manažer, profesionál, expert, fanoušek, trejd, gól, penalta, skóre, disciplína, hattrick, plac, puk, dres, doping, draft, fér, fitko nebo kondice

I čeština má skvělé a nápadité slangové výrazy

Bago (volná hra), přihrávka do pytle (na křídlo k mantinelu), levaso-pravaso (levé-pravé křídlo), buzer (přihrávka o mantinel), hráč za bukem (zajíždějící a schovaný za obránci), dostat strom (hráč, který se nedívá, narazí tvrdě do nečekaně stojícího soupeře), přihrát na lopatu (přesně na hůl), přihrávka na slepici (naslepo), dostat housle, jesle (puk projde mezi nohama), klec (branka), dloubák (střela obloučkem špičkou hole), střely na dřevěnou nohu (brankáři pod vyrážečku, ve které drží hůl) a pod víko (pod horní tyčku), teploměr (gól brankáři do podpaží), zavěsit gól, šibenice (roh branky), šourák (slabá střela), semafor (zásah brankáře lapačkou), žrout (opak nezištného hráče), námaz (přihrávka do šance soupeři), vyšachovat (oklamat, přelstít soupeřovu obranu), zámek (soupeř se nemůže dostat z pásma), dostat bůra (5 gólů), žabička (přihrávka vzduchem přes hůl soupeře), beton (chránič brankáře), kopny (holenní chrániče hráče), lokty (chrániče loktů), maso (nečistá hra), sežrat puk (makat naplno).

Hokejový slang v NHL

Když někdo vstřelí gól pod horní tyčku, je to