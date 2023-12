ANALÝZA: Kubalík prochází krizí v ten nejhorší čas. Je ve hře trejd?

V říjnu jsme avizovali, že český útočník nezažívá zrovna slibný start do sezony. Jsme na prahu nového roku a nic se (stále) nezměnilo. Dominik Kubalík, který byl do Ottawy vytrejdován v létě z Detroitu, prochází krizí. Bohužel zrovna v ten nejhorší čas. Na konci sezony mu totiž vyprší kontrakt a stane se volným hráčem.

Špatný vliv na spoluhráče

Žádný trenér nepreferuje hráče s negativním vlivem na parťáky. V aktuálním ročníku má mezi Senators na své spoluhráče při hře v plném počtu hráčů horší vliv pouze obránce Travis Hamonic. Jinými slovy to znamená, že každý útočník Ottawy vykazuje bez Kubalíka lepší individuální i týmové hodnoty než s ním ve formaci. Řeč je o celkovém vlivu na spoluhráče, tedy jak směrem do ofenzivy, tak i do defenzivy.