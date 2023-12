Pasta SHOW na závěr roku! Český střelec třemi body řídil výhru Bostonu

David Pastrňák v utkání proti Minnesotě dvakrát skóroval, na výhru to ale nestačilo • NHLI via Getty Images

David Pastrňák překonal v NHL dvakrát Vítka Vaněčka, navrch přidal asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu po výhře hokejistů Bostonu 5:2 nad New Jersey. Český útočník je v tabulce střelců s 22 trefami šestý.

Boston inkasoval ve 22. minutě podruhé, ale ještě v prostřední třetině otočil z 0:2 na 4:2. Obrat odstartoval Jake DeBrusk, na kterého navázal dvěma góly Pastrňák. Havířovský rodák při první akci doklepl puk z brankoviště do prázdné branky. V další gólové situaci dostal puk do jízdy za obranu New Jersey a Vaněčka přelstil bekhendovou kličkou.

Zbývající dvě trefy přidal Kevin Shattenkirk, který po asistenci Pastrňáka zpečetil v 57. minutě výhru. Vaněček odchytal celý zápas, ve kterém pustil pět gólů z 31 střel. Jeho spoluhráč Ondřej Palát nebodoval. Naprázdno vyšli i na straně Bostonu Pavel Zacha a Jakub Lauko.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nikita Kučerov 25 34 59 36 1 10 164 2. Nathan MacKinnon 19 37 56 36 8 26 160 3. Artěmij Panarin 23 26 49 35 0 12 145 4. David Pastrňák 22 26 48 34 5 33 171 5. William Nylander 17 31 48 34 1 8 146 6. J.T. Miller 15 33 48 36 11 24 77 7. Connor McDavid 13 34 47 31 4 14 95 8. Auston Matthews 30 15 45 33 5 2 148 9. Quinn Hughes 10 35 45 36 26 18 92 10. Sam Reinhart 23 21 44 36 15 13 92 Zobrazit celou tabulku

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:59. Iafallo, 14:38. Niederreiter, 26:45. Niederreiter, 42:46. Jonsson Fjällby Hosté: 30:05. Hartman, 40:20. Boldy Sestavy Domácí: Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Ehlers, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Iafallo – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Toninato, Jonsson Fjällby. Hosté: Gustavsson (40. M. Fleury) – Middleton, Faber, Goligoski, Bogosian, Merrill, Spurgeon (C) – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – M. Johansson, Rossi, Hartman – M. Foligno (A), F. Gaudreau, Maroon – Duhaime, Dewar, Lettieri. Rozhodčí Lambert, Beach – Deschamps, Berg Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 15225 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:40. Quinn, 51:52. Mittelstadt, 61:20. J. Skinner Hosté: 19:47. Severson, 33:45. Fantilli Sestavy Domácí: Luukkonen (Levi) – Dahlin (A), Samuelsson, Power, Jokiharju, Ry. Johnson, Clifton – J. Skinner, T. Thompson, Tuch – Peterka, Cozens, Quinn – Greenway, Mittelstadt, Benson – Robinson, Krebs, Okposo (C). Hosté: Tarasov (S. Martin) – Provorov, Severson, Christiansen, Gudbranson (A), Bean, Jiříček – J. Gaudreau (A), Fantilli, Danforth (A) – Činachov, Voronkov, Marčenko – K. Johnson, Sillinger, Bemström – Texier, Gaunce, Roslovic. Rozhodčí Charron, McCauley – Jackson, Smith. Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 19 070 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:35. DeBrusk, 32:51. Pastrňák, 35:39. Pastrňák, 37:14. Shattenkirk, 56:49. Shattenkirk Hosté: 06:03. Hischier, 21:11. L. Hughes Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – Lohrei, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Shattenkirk – Zacha, Geekie, Pastrňák (A) – Marchand (C), Coyle, DeBrusk – J. van Riemsdyk, Merkulov, Frederic – Lauko, Beecher, Heinen. Hosté: Vaněček (Daws) – Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, Marino, Bahl, B. Smith – Toffoli, J. Hughes (A), Bratt – Palát (A), Hischier (C), Haula – Meier, M. McLeod, Mercer – Holtz, Tierney, Bastian. Rozhodčí Pochmara, Sandlak – Hughes, Daisy Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:04. Luostarinen, 47:34. Luostarinen, 55:24. Bennett, 57:13. Verhaeghe Hosté: 27:00. Caufield Sestavy Domácí: Stolarz (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad, Mikkola, Montour, Ekman-Larsson, Kulikov – Rodrigues, Barkov, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Luostarinen, Lundell, Cousins – Lomberg, Stenlund, Lockwood. Hosté: Allen (Primeau) – Matheson, Savard, Guhle, J. Barron, Struble, Harris – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Monahan, J. Evans, Jos. Anderson – Armia, Dvorak, Gallagher – Pezzetta, Stephens, Ylönen. Rozhodčí Sutherland, Nicholson – Tobias, Kovachik Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise Návštěva 19 663 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:31. D. O'Connor, 26:49. Malkin, 44:48. Carter, 58:29. Crosby Hosté: 21:06. Thomas, 50:30. Kapanen Sestavy Domácí: Jarry (Nedeljkovic) – M. Pettersson, Letang, Graves, E. Karlsson, Ludvig, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Rakell – R. Smith, Malkin, D. O'Connor – Zohorna, Eller, Puustinen – Harkins, Acciari, Carter. Hosté: Hofer (Binnington) – Leddy, Parayko, Krug, Scandella, Perunovich, Kessel – Bučněvič, Thomas, Kyrou – Saad, B. Schenn, Neighbours – Toropčenko, Hayes, Kapanen – MacEachern, Sundqvist, Blais. Rozhodčí StLaurent, Rank – McNamara, Shewchyk Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 18 321 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:39. Kučerov Hosté: 01:51. Panarin, 07:36. Trocheck, 38:30. Kreider, 51:16. Panarin, 55:25. Panarin Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (A), Perbix, H. Fleury, Černák, de Haan, D. Raddysh – Paul, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Stamkos (C) – Jeannot, Glendening, Eyssimont – Sheary, Motte, Barré-Boulet. Hosté: Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox (A), K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson, Schneider – Kreider, Zibanejad (A), Wheeler – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Bonino, Brodzinski – Vesey, Goodrow, Pitlick. Rozhodčí MacDougall, Blandina – Baker, Kelly Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:16. Liljegren, 59:53. N. Robertson Hosté: 02:24. Bunting, 33:52. Jarvis, 59:05. S. Aho II Sestavy Domácí: Mar. Jones (Samsonov) – Rielly, Brodie, Benoit, McCabe, Giordano, Liljegren – Knies, Matthews, Marner – Bertuzzi, Tavares, W. Nylander – N. Robertson, Domi, Järnkrok – McMann, Gregor, Holmberg. Hosté: Kočetkov (Raanta) – Slavin, Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Svečnikov, S. Aho II, Teräväinen – Bunting, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, J. Staal, Jarvis – Noesen, Drury, Fast. Rozhodčí Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:25. Malenstyn, 34:59. Ovečkin Hosté: 02:44. Evangelista, 06:55. Josi, . Nyquist Sestavy Domácí: Shepard (Kuemper) – Carlson (A), Edmundson, Bear, T. van Riemsdyk, Sandin, Jensen – Ovečkin (C), D. Strome, Wilson (A) – Protas, McMichael, Mantha – Lapierre, Kuzněcov, M. Phillips – Malenstyn, Dowd, Aube-Kubel. Hosté: Askarov (Saros) – McDonagh (A), Josi (C), Lauzon, A. Carrier, Fabbro, L. Schenn – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Co. Smith, Novak, Evangelista – Pärssinen, Sissons, Sherwood – Trenin, McCarron, Tomasino. Rozhodčí Eric Furlatt, Beau Halkidis – Libor Suchánek, CJ Murray Stadion Capital One Arena, Washington