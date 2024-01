NHL ONLINE: Gudas brání Toronto, proti je i Kämpf. Palát ve Washingtonu

Pouhými dvěma zápasy pokračuje zámořská NHL v noci ze středy na čtvrtek. O českou stopu přesto není nouze. Od 1.30 bojuje New Jersey s krajany Ondřejem Palátem a Vítkem Vaněčkem na ledě Washingtonu. Za domácí Anaheim naskakuje v utkání proti silnému Torontu český zadák Radko Gudas, který má na starosti i bránění Davida Kämpfa. Do branky Ducks by se mohl podívat mladík Lukáš Dostál. Průběh zmíněných utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.