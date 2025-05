Florida - Carolina 6:2. Drtivá jízda Panthers. Bohové, srovnejte to, žádal Staal

Vloni donutili k slzám velikána Connora McDavida, došli si pro Stanley Cup. Letos hokejisté Floridy směřují neohroženě za obhajobou. V NHL by byla první od roku 2021, kdy dvakrát uspěla Tampa Bay, a celkově třetí v novém století. Důležitý skok udělali Panthers v noci na neděli výhrou 6:2 nad Carolinou, v sérii konferenčního finále vedou 3:0. „Přesto je to těsnější, než si myslíte,“ upozorňoval kouč posledních šampionů Paul Maurice. Gólový poměr hovoří jinak – zatím 16:4 pro Cats.

Je to totální statistická anomálie. Považte sami: Carolina v soubojích o postup do velkého finále táhne brutální bilanci, když prohrála 15 utkání v řadě. V těchto zápasech červenobílí vedli jen po 7,7 % hrací doby, tedy něco málo přes 75 minut. V letošním srovnání s Floridou ještě náskok nedrželi ani sekundu.

Panuje protivník, který třetí střet na vlastním ledě rozhodl smrští ze startu třetí třetiny, v rychlém sledu nahromadil náskok 6:1. „Věděli jsme, že musíme trošku zabrat. Snažili jsme se proto o jednoduchá řešení, přišla odměna. Důležitý gól na 2:1, to byla individuální zásluha,“ chválil floridský kapitán Aleksander Barkov skórujícího kolegu Jespera Boqvista.

Právě ten odšpuntoval kanonádu, třebaže v sestavě původně vůbec nemusel figurovat. Šestadvacetiletý útočník naskočil poté, co ze hry vypadl v dolní části těla poraněný Sam Reinhart. Že byste ovšem v projevu Cats po ztrátě důležitého ofenzivního lídra rázem spatřili mohutnou díru? Určitě ne.

I to je zásadní aspekt. Florida zkrátka nabízí více způsobů, jak může udeřit. Boqvist zakončil comeback se třemi body, pečlivě pracoval pro dvougólového střelce Barkova i další spoluhráče. „Ještě nás čeká hodně dřiny,“ mírnil pak nadšení z dalšího dominantního skalpu. „Určitě jsme si zápas užili, ale je třeba otočit list, soustředit se na další utkání.“

Černý scénář pro Hurricanes

Že by série finále Východní konference měla jednoznačné vyznění, odmítají také oba hlavní trenéři. Zástupce Panthers Paul Maurice hovořil po utkání pro zámořské reportéry ve smyslu, že daleko více o obrázku hry vypovídají úvodní dvě třetiny, které byly velmi těsné. Za hosty v přesilovce srovnával mladík Logan Stankoven, ten jako nováček pálil v konferenčním finále i vloni za Dallas a stal se tak prvním zelenáčem, který se v této fázi play off prosadil za dva různé kluby.

Nyní mají ovšem Hurricanes značně jiné starosti. „Určitě jsme v průběhu série zažili těžké chvíle. Přijde mi, že máme šance na góly, neproměníme je, oni okamžitě otáčí hru a skórují. Rádi bychom, aby tohle hokejoví bohové srovnali, ale samozřejmě si to taky musíme zasloužit,“ pronesl až bezradně kapitán Jordan Staal.

„Byli jsme lepší jen do chvíle, kdy jsme začali odevzdávat puky. To se nedělá, nepříjemně mě to překvapilo. Stojí vás to výsledek i v přípravném zápase, natož proti týmu, který má tak silná přečíslení. To nás opravdu psychicky složilo,“ vybral bod zkázy kouč Canes Rod Brind’Amour.

Carolina čelí černému scénáři, který v historii tahanice o Stanley Cup prolomily jen čtyři celky. Obrat z 0:3 zvládli hráči Toronta (1943), Islanders (1975), Philadelphie (2010) a Los Angeles (2014). Ve finále konference se podobný zvrat ovšem ještě nikdy nikomu nepodařil.

Naopak Florida může sadu utnout doma už v noci na úterý. Pokud by se jí to povedlo, počká si nějakou dobu na dalšího soka. Edmonton s Dallasem zatím válčí vyrovnaně, v neděli večer rozseknou stav 1:1 na zápasy.