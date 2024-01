Z farmáře zase mezi elitou. Rittich si vychytal šanci: Součást moji práce

Je zpátky. Brankář David Rittich slouží jako příklad hokejového outsidera, který se trpělivou prací dokázal vetřít mezi machry svého oboru. Navíc opakovaně, což znovu potvrzuje v Los Angeles, kde zkouší nahradit do konce sezony zraněného Pheonixe Copleyho. Jistě, dávno jsou pryč doby, kdy Čech v NHL dělal jedničku Flames. Kings ho uvrhli do nevděčné role farmáře v Ontariu. Přesto poctivě dřel, nevzdával se, čekal na signál z hlavního mužstva.

Rittichova dychtivost se teď vyplácí. Copley si v polovině prosince na tréninku zpřetrhal vazy v koleni a musel na operaci. Absentovat bude po zbytek probíhajícího ročníku, což Kings oznámili o víkendu. Uvolněný post druhého brankáře už předtím svěřili jednatřicetiletému rodákovi z Jihlavy.

Ten se na nejvyšší úroveň vrátil těsně před Vánoci po více než osmiměsíční odmlce. Debut v novém dresu se mu vydařil, když pokryl 15 střel a přispěl k vítězství 4:1 nad Sharks.

„Bylo to skvělé od prvního vhazování,“ povídal pak nadšeně zámořským reportérům. „Kluci zablokovali řadu střel, dělali to výborně. Úspěch jde za nimi, protože hráli velmi dobře. Náš systém fungoval, jak měl, aspoň podle toho, jak jsem ho poznal v tréninkovém kempu,“ culil se Rittich.

Moc času na seznámení se s týmovými návyky neměl. Trenéři ho ze soupisky vyškrtli ještě před startem základní části. Přednost dostali konkurenti, český gólman musel prokázat své umění na farmě. A to měl za sebou solidní minulé působení ve Winnipegu, kde napočítal 21 partií a úspěšnost 90,1 procenta

Přesto nesoptil ani neprojevoval ješitnost či snahu o hvězdné manýry. Vnímal reálný obraz své situace a únik z ní hledal pouze v řádném přístupu.

„Makáme každý den, snažíme se mou hru posunout. Děláme parádní práci, jen v tom musíme pokračovat,“ povídal na konci listopadu poté, co v AHL vychytal dvě čistá konta v řadě, zatímco mu k ústům tlačil mikrofon osamocený redaktor klubové televize.

Jaký to rozdíl oproti tomu, když se teď Rittich dostal o patro výš. Po premiéře ho obklopilo několik kamer i diktafonů. Všichni vyzvídali, co s ním dělá kariéra na horské dráze.

„Prostě součást mojí práce,“ bere svůj osud profesionálně. „Je to jiná liga, pochopitelně i rozdílní hráči s odlišnou rychlostí. Měl jsem několik tréninků, dostal jsem se do toho a byl připravený,“ narážel na vymodlený comeback.

David Rittich v sezoně 2023/24 Klub Zápasy Výhry Průměr Úspěšnost Čistá konta Los Angeles (NHL) 3 2 1,62 92,5 % 0 Ontario (AHL) 16 7 2,63 90,1 % 3

Během úvodních tří startů za Los Angeles urval pět z šesti bodů. Dvakrát porazil San Jose, pak dovedl do nájezdů duel s Detroitem. Za svá záda propustil jen pět z celkových 68 střel. Jednoduše dělal vše pro to, aby pomohl neotřesitelné jedničce Camu Talbotovi. Oba se potkali už v Calgary, kde měli role paradoxně opačné. Ani to s Rittichem nic nedělá, mančaftu odevzdává maximum.

„Dívám se na to tak, že nejsem placený od toho, abych sbíral čistá konta, ale abych získával výhry,“ popsal Rittich své mentální nastavení a naprostou lhostejnost k individuálním statistikám. Podobně hovořil o štaci v nižší soutěži, kde vychytané nuly přisuzoval víc obraně než sobě.

Na nic si nehraje. Ani nemá důvod. Dobře ví, jak je pobyt mezi smetánkou vrtkavý. Že může kdykoliv skončit. Tak proč jít proti svým morálním hodnotám?

Rittich si nečekané příležitosti váží i proto, že už ji nemusel dostat. Ještě předloni na jaře odstartoval vyřazovací boje v brance Nashvillu jako záskok za zraněnou jedničku Juuseho Sarose. Jenže neosvědčil se. Jeden gól, druhý, pak další a další…

Měli jste chuť sebrat ručník a hodit ho přes obrazovku na led. Čech nakonec střídal po páté trefě v průběhu 15 minut. Colorado, pozdější vítěz Stanley Cupu, ho v cuku letu obralo o klíč k brankovišti Predators. A aby toho nebylo málo, Rittichovi končila roční smlouva.

Nabízelo se sbalit fidlátka a odletět do Evropy. Mohlo to tak být. Jenže nebylo a není. Místo toho se někdejší gólman Mladé Boleslavi dál neúnavně pere o svůj flek. Znovu čape v NHL.

David Rittich v NHL Klub Zápasy Období Calgary Flames 130 2017-21 Toronto Maple Leafs 4 2021 Nashville Predators 17 2021-22 Winnipeg Jets 21 2022-23 Los Angeles Kings 3 2023-24

