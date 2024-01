Hádka o Dostála. Bezejmenný gólman, píší v Torontu. Ducks se Čecha zastali

Český brankář Lukáš Dostál byl zvolen hvězdou zápasu poté, co potrápil Toronto 55 úspěšnými zákroky • ČTK / AP / Kyusung Gong

Český brankář Lukáš Dostál v brance Anaheimu proti Torontu vytvořil nový klubový rekord v počtu chycených zákroků • NHLI via Getty Images

Český gólman Lukáš Dostál v dresu Anaheimu rozehrává puk • NHLI via Getty Images

V NHL se rozjela mediální přestřelka poté, co web Toronto Sun označil Lukáše Dostála za bezejmenného gólmana. Anaheim se českého brankáře okamžitě zastal • koláž iSport.cz

V NHL se ještě před začátkem víkendu rozjela zajímavá mediální přestřelka na trase Anaheim – Toronto. Ústřední postava hádky? Lukáš Dostál. Poté, co český brankář ve středečním utkání těžce deptal Maple Leafs 55 úspěšnými zákroky, čímž vytvořil nový klubový rekord, objevil se na stránkách webu Toronto Sun článek s titulkem: „Auston Matthews zachránil den v prodloužení poté, co bezejmenný gólman trápil Maple Leafs.“ Ducks si po prohře 1:2 prodloužení zmíněné označení svého hráče nenechali líbit a rodáka z Brna se hrdě zastali.

Dres Anaheimu obléká již třetí sezonu. Lukáš Dostál je i tak pořád brán jako nováček v nejlepší hokejové soutěži světa, jelikož ani v jednom ze tří ročníků neodchytal 25 zápasů. Zřejmě i tento fakt nahrával novinářům z Toronto Sun, aby třiadvacetiletého Čecha označili za „no-name“ brankáře. Přitom fanouškům i hráčům kanadského velkoklubu v týdnu pořádně vytřel zrak. Z Kalifornie se Maple Leafs sice vraceli jako vítězové, ale vyždímaní. A to pořádně. Díky fantomovi s č. 1 na zádech.

Pro Ducks byl titulek bulvárního webu obzvláště po posledním Dostálově představení trnem v oku. Netrvalo dlouho a ozvali se. „Jeho jméno je Lukáš Dostál. Měl 55 zákroků poslední zápas. Byl zvolen nováčkem NHL za říjen. Buďte lepší, The Toronto Sun,“ stálo v příspěvku Anaheimu na sociální síti X (dřívějším Twitteru).

Chytli se i příznivci amerického klubu. Na profilu Ducks se objevila fotka s jednou z fanynek, která si na následující zápas proti Winnipegu (prohra 1:3) vzala triko s nápisem: „Jeho jméno je Lukáš Dostál“. V limitované edici už se tričko dokonce prodává na internetu. „Když to víš, tak to víš,“ napsali zástupci Anaheimu ke snímku.

Mediální přestřelka tím ale neskončila. Kanadský web vrátil úder dalším článkem, ve kterém se pro změnu už do titulku nebáli zmínit, že Anaheim Ducks „hlučně kvákají“ o bezejmenném brankáři. „Říká se, že jména vítězů budou zapsána do učebnic dějepisu, což je důvod, proč jste možná neslyšeli o Lukáši Dostálovi,“ rýpnuli si v Toronto Sun hned na úvod textu.

Čtenářům článku neváhají připomenout, že Anaheim, který založil klubovou značku na základě série dětských filmů, patří mezi nejhorší týmy NHL a že z předchozího nadpisu mají zbytečně načechrané peří po domácí porážce. Každopádně Dostála a jeho výkon proti Torontu nechtějí znevažovat. Už v prvním textu o odchovanci brněnské Komety psal autor Lance Hornby pochvalně.

„Kdyby se Ducks obtěžovali číst příběh napsaný Lancem Hornbym, našli by pochvalný tón, doplněný pochvalou od hvězdy Leafs a vítězného střelce Austona Matthewse,“ píše se v textu druhého článku Toronto Sun. „Bylo to trochu šokující. Snažíte se a myslíte si, že další a další pokus už trefíte, ale on odehrál zatraceně dobrý zápas a všichni před ním musíme smeknout,“ skutečně nešetřil chválou snajpr Maple Leafs na adresu Dostála po zápase, který rozhodl v prodloužení.

Byť jsou Ducks třetím nejhorším týmem Západní konference NHL, když už Dostál dostane přednost před jedničkou Johnem Gibsonem, dává Anaheimu vždy šanci držet se ve hře do poslední chvíle. Naposledy prokázal své kvality právě proti torontskému komandu, které si zásluhou mladého maskovaného muže lámalo zuby až do závěru třetí třetiny. 55 pokusů z 57 úspěšně zmařil český reprezentant. Žádný jiný gólman v klubové historii tolik střel nepochytal.

„I když je to 20 nebo 40 střel za utkání, na konci dne se vždy jen snažím ujistit, že dělám maximum, abych zastavil každý jednotlivý puk. Je to moje práce. Opravdu se nestarám o to, kolikrát na mě soupeř vystřelí,“ řekl Dostál po rekordním lapení.

