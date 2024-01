Střet českých gólmanů pro Mrázka! Má i rekord. Flames zuřili: Žádné výmluvy

To se vám tak sejdou dva týmy. Jeden v plné polní, s řadou zvučných jmen a jasnou vidinou na postup do play off. A pak ten druhý – otloukánek NHL v totálním personálním rozkladu, navíc táhnoucí bilanci dvou výher z předchozích třinácti zápasů. Tudíž jasná záležitost? Gólman Petr Mrázek si to nemyslel. Své Chicago v noci proti Calgary dovedl v souboji s krajanem Danem Vladařem k vítězství 4:3. Soupeře tím pořádně vytočil.