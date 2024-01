Sexuální skandál se rozmotává, hráči NHL musí na policii. Kdo opustil týmy?

Všech pět hráčů spojuje titul na MS do dvaceti let v roce 2018, během kterého se měl sexuální skandál stát • ČTK / AP / Nathan Denette

Vyšetřování skandálu, kdy se kanadští reprezentanti do 20 let, měli dopustit sexuálního zneužití, míří do finiše. Pět hokejistů dostalo výzvu, aby se přihlásili na policii v Ontariu. Obvinění zatím nebyli, ale běží jim stanovená lhůta, do kdy se musí dostavit. Za poslední týden si z ničeho nic pětice hokejistů z nejlepších lig světa vzala volno a odpojila se od týmů. Rozběhly se spekulace, že se Carter Hart, Dillon Dubé nebo Alex Formenton brzy potkají na policejní stanici.

Příběh se točí kolem reprezentačního srazu, kde se měl jeden hokejista odebrat se slečnou, kterou potkal v baru, na pokoj. Následně se měli dostavit další spoluhráči a ženu znásilnit. Oběť podala žalobu na svaz i několik hokejistů.

Jenže kauza z roku 2018 utichla. Ven se ovšem dostalo pokračování, mezi ženou a svazem došlo údajně k vyrovnání. Rozjelo se vyšetřování, které odhalilo, že svaz disponoval speciálním fondem, ze kterého sanoval podobné problémy. Tenhle zdaleka nebyl jediný.

Žena nejprve nechtěla na vyšetřování případu spolupracovat, ale nakonec se celá story rozjela znovu. Intenzivně a naplno. Ve spisu se uvádí, že zneužitá žena byla manipulována a zastrašována, aby zůstala v pokoji, dále byla vystavena dalším sexuálním útokům ze strany hokejistů. Server Globe and Mail ve středu přinesl informaci, že by se pět zlatých hochů z MS 2018 mělo dostavit na policii.

Oficiální web Ambri-Piotta oznámil, že Alex Formenton dostal z osobních důvodů volno na dobu neurčitou, aby se mohl vrátit do Kanady.

Od Philadelphie se záhadně odpojil brankář Carter Hart a nikdo celou věc nehodlá blíže komentovat.

Dillon Dubé si potřeboval vzít psychické volno, takže momentálně ho nenajdete na soupisce Calgary.

Obránce Cal Foote dříve prostřednictvím svého agenta popřel, že by byl do problémů nějak zapojen. Nicméně i on se teď odpojil od New Jersey Devils. To samé se týká i jeho kolegy Michaela McLeoda.

Může to samozřejmě být náhoda. Ale zase když si uvědomíte, že všech pět hráčů patřilo do kádru Kanady na MS U20? Moc podivných okolností najednou.

Kolem případu hned začala větřit i zámořská média. „Nevím,“ odvětil jen trenér New Jersey Lindy Ruff na dotaz, zda absence dvou hráčů má co dočinění s informacemi, které zveřejnil server Globe and Mail. „Klub nebude situaci dál komentovat,“ pověsilo na sociální sítě New Jersey Devils.

Server Sportsnet kontaktoval policejní mluvčí, která pouze vyťukala tuto zprávu: „V tuto chvíli nemůžeme poskytnout aktuální zprávy. Jakmile budeme mít k dispozici další informace týkající se tohoto vyšetřování, budeme v kontaktu s médii.“

Představitelé Hockey Canada uvedli na parlamentní půdě, že od roku 1989 vyplatila hokejová federace 7,6 milionu dolarů (173 milionů korun) za vypořádání se s obviněními ze sexuálního napadení a zneužívání.

Obrovská suma se měla týkat devíti případů.

Kanadský hokej tutlal, že se mladí hokejisté chovali jako sexuální predátoři. Vždyť šlo hlavně o medaile a kariéry skvělých sportovců! Za tenhle pohled taky velká část lidí z vedení Hockey Canada rezignovala a svaz přišel o některé své partnery.

Vypadá to, že celá věc teď míří do finiše.

Server The Globe and Mail se kauze věnuje velmi pečlivě. Citoval například soudní dokumenty a shrnutí případu na 94 stranách. Z nich vyplývá, že se pět kanadských reprezentantů pravděpodobně dopustilo trestných činů. „Další hráči byli svědky,“ sdělil seržant David Younan a přidal, že ostatní se mohou, ale nemusí stát podezřelými.

Kteří hráči se odpojili od svých týmů