Sexuální skandál v kanadském hokeji: svědek poznal hráče a přidal detaily

Faul na Othmanna znamenal vyloučení českého útočníka Jaroslava Chmelaře do konce zápasu, Češi se však v oslabení prosadili díky Ryšavého • ČTK / AP / JASON FRANSON

Faul na Othmanna znamenal vyloučení českého útočníka Jaroslava Chmelaře do konce zápasu, Češi se však v oslabení prosadili díky Ryšavého • ČTK / AP / JASON FRANSON

Sexuální skandál spojený s kanadským hokejem neusíná. Zámořská média se dostávají k dalším detailům, které popisují tři na sobě nezávislá obvinění z let 2003-2018. Stanice CBC News sehnala svědka, který viděl video z roku 2003, kde měli mladí reprezentanti Kanady znásilnit dívku při MS do 20 let. Poznal na něm dva hráče, kteří pak měli úspěšnou kariéru v NHL. Popsal i detaily, které prý nikdy nezapomene.