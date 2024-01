Mládenec, jemuž se vysmívali, nyní hraje v NHL. Klapku sleduje i Rulík

Milí rodiče, až vám v klubu řeknou, že váš mladej to nikam nedotáhne, protože je nemehlo a zkrátka na to nemá, nevěšte hlavu. Osmělte se a zkuste třeba kontaktovat rodiče Adama Klapky. Prožili si svoje a vědí hodně o tom, do jakého šrotu tady jejich syna posílali. Čtyřiadvacetiletý přímočarý útočník nyní náleží do sestavy Calgary Flames. Hraje NHL. A hrát ji bude.

Leckomu příběh vytáhlého hokejisty připomíná story Zdena Cháry nebo fotbalisty Jana Kollera . Oběma se zpočátku na řadě adres vysmívali. Neohrabaní kolohnáti, co s nimi? No co, stali se světovými personami ve svém oboru. Adam Klapka je teprve na začátku cesty, na níž je pouze nebe limitem. Podává zároveň pádný důkaz o tom, jak falešné jsou první soudy.

Měří přes dva metry, váží 110 kilo. Jakmile nazuje brusle a vydá se na led arény, dívá se přímo do očí lidem z desáté řady. Hokej miluje, díky postupně vypěstované odolnosti dokázal nejapné poznámky házet za hlavu. Měl kliku, že v klíčovém období narazil na správné lidi.

Klapka působil jako dorostenec a teenager na Slavii, jen se úplně nevědělo, co s ním v době, kdy se kariéra láme dvěma směry. Nahoru, nebo nenávratně dolů. V osmnácti si jej z pražského Edenu vytáhli do Liberce na doporučení Antonína Nečase , kouče Benátek nad Jizerou. To je chlap, co má na hokejisty hodně dobré oko.

Co si budeme povídat, u Tygrů si od toho kroku moc neslibovali. Byť Klapkova postava vzbuzovala respekt, klíčoví lidé se ptali: Dobrý, no, a co tam je dál?