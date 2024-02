Rittich vyluxoval Oilers. Neuvěřitelný, smekl parťák. Čech vytočil McDavida

Kings v premiéře pod novým koučem předvedli náramné představení a David Rittich podal svůj nejlepší výkon sezony. Vyluxoval 26 střel, odrážel pokusy úderníků z Edmontonu, včetně Connora McDavida a Evandera Kanea, jenž v předchozím zápase nasázel hattrick Anaheimu. On, Draisaitl a Hyman na něj vypálili třikrát, dvakrát to zkusil McDavid, který vzteky dokonce rozlomil svoji hokejku o mantinel na střídačce. Bek Evan Bouchard vypálil dokonce pět ran, Perryho dorážce do odkryté části branky nastavil beton.

Přitom ve všech předchozích jedenácti duelech, které Rittich proti Edmontonu nastoupil, ho dokázali Oilers překonat. „Snažím se jen dělat svoji práci, být ve správných pozicích, dobře chytat,“ poznamenal s pokorou. „Celou dobu jsme neztráceli víru v naše síly. Máme opravdu dobrý tým a umíme vyhrávat,“ dodal ještě.

„Ritter byl neuvěřitelný. Všichni za ním teď stojíme,“ rozplýval se Byfield, vyhlášený druhým nejlepším hráčem střetnutí. Po Petru Mrázkovi a Karlu Vejmelkovi je jihlavský rodák Rittich třetím českým gólmanem, který v sezoně vyšel ze zápasu s čistým kontem. Sám udržel nulu po víc než třech letech, naposledy se mu to povedlo ve službách Calgary 22. února 2021 proti Torontu.

V červenci podepsal Rittich s Los Angeles jednoletou smlouvu za 875 tisíc dolarů (asi 20,5 milionů korun) hrubého. Jenže začínal na farmě, za Camem Talbotem napřed dělal dvojku Phoenix Copley, než si zranil koleno a sezona pro něj skončila. Ritticha si do NHL vytáhli v prosinci. V brance Kings se našel. Ve 12 utkáních si udržel výtečný průměr 1,9 gólů na zápas a úspěšnost zásahů 93,1 procenta. I když nechytal tolik, co jiní, s takovými čísly patří k nejlepším v lize a mezi českými gólmany jasně vede.

Po přestávce pro Víkend hvězd NHL šli Kings do boje poprvé od 31. ledna, kdy s Rittichem porazili Nashville. Brankářská jednička Talbot se svátku v Torontu zúčastnil, i po přestávce dostal přednost opět český gólman. „Prošli jsme si těžkými časy, určitě to nebylo snadné. Ale konečně jsme zpátky. Když makáte, najdete cestu k vítězství,“ pravil Rittich.

Nebyl na to sám. Oilers vyšli naprázdno podruhé v sezoně. Nevyužili žádnou ze čtyř přesilovek, během nich jen šestkrát vystřelili na bránu. „Máme úžasná oslabení. Kluci napadají, skáčou do střel, čistí prostor před brankou. Hodně mi to usnadňují,“ chválil Rittich. Týmu prospěla i delší přestávka. „V lednu jsme hráli téměř každý druhý den, bylo skvělé zase trochu nabrat energii a pak se vrátit do práce. Udělali jsme krok správným směrem, na tom musíme stavět,“ věřil.

Kings začali ročník jako jeden z nejlepších týmů Západní konference, ale časem se začali propadat. Todd McLellan přišel o místo, zatím dočasně ho nahradil Hiller. Asistenta mu má dělat D. J. Smith, který byl ještě v probíhající sezoně hlavním koučem Ottawy, než dostal padáka. Na střídačce Kings však ještě chyběl, neboť neměl vyřízená víza. Nicméně pod novým koučem Kings předvedli slibný výkon. Proti Oilers se v Crypto.com Areně hráli Kings jak vyměnění. Jako jiný tým.

„Jimmy přišel, měl s námi jen dva tréninky, ale ukázal se jako skvělý lídr. Jak jste mohli vidět, hráli jsme jeden za druhého. Všechno je to o sebevědomí,“ poznamenal Byfield. Královská proměna vrátila týmu radost z vítězství. Hodně zásluhou českého hrdiny v brance.

