Crosby o Jágrovi: Kvůli němu lidi chodili na hokej. Chce být jak on

Jednou bude v jeho pozici. Dres s číslem 87 vytáhnou pod strop. Ale teď Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, si bude užívat pohled na poctu pro cifru 68. „Zaslouží si to,“ říká 36letý útočník o Jaromírovi Jágrovi. Při otázce, jestli se také těší, až se mu dostane podobné pocty, se jenom usměje: „Věřím, že taky budu jako on hrát do dvaapadesáti.“ Pro klubovou legendu má ale jen slova chvály. Když Jágr hrával s Mario Lemieuxem, bylo to podle něj pro soupeře až nefér…

Je jeho nástupcem v roli kapitána. A hlavní tváří klubu. Právě Sidney Crosby , trojnásobný vítěz Stanley Cupu, má mužstvo na povel jako dřív česká ikona. Kanadský útočník si během pátku užíval, že si mohl spolu s druhým nejproduktivnějším hráčem v historii ligy zatrénovat. Při rozhovoru s novináři vypadal uvolněně, zodpověděl i několik dotazů od deníku Sport a webu iSport.cz.

Jaké to bylo být s Jágrem na ledě?

„Zábavné. Opravdu je to něco speciálního pro každého z nás, že jsme součástí takového víkendu. Snažili jsme si to užít a také jsme chtěli, aby i on z toho měl co největší zážitek. Zaslouží si to. Udělal toho hrozně moc pro klub, pro město.“

Bylo vidět, že jste se spolu dost bavili, nasmáli jste se. Co jste probírali?

„Nic zvláštního, hlavně hokej. O výstroji, jaký tady má program. A tak.“

Tušili jste, že půjde s vámi na led?

„Slyšeli jsme nějaké spekulace, ale nebyli jsme si jistí. Až ráno jsme se dozvěděli, že se k nám připojí. Bylo to docela hektické. Ale byla to pro nás velká zkušenost.“

Co jste vypozoroval z tréninku? Jak mu to šlo?