Češi a trejd v NHL: ve hře Kubalík i tři gólmani. A dá někdo šanci Vránovi?

Video se připravuje ... Zase možná vybuchne přestupová bomba, někdo překvapí šokujícím tahem. Do uzávěrky přestupů NHL 8. března zbývají dva týdny. Probleskují velká jména jako Noah Hanifin, Adam Henrique, Jacob Markström, Marc-Andre Fleury. Dres může změnit i hrstka českých hráčů. Dominik Kubalík se trápí v Ottawě a končí mu smlouva, mluví se o třech brankářích začínajících na V. Kdo připadá v úvahu na trejd a o kom se spíš jen mluví?

Dominik Kubalík - 75 % 28 let

útočník

Ottawa Senators

2,5 mil. dolarů (do roku 2024) Od začátku to s ním v Ottawě vypadalo divně. Nástupem trenéra Jacquese Martina přišla změna ještě k horšímu. Ve čtvrté lajně nehraje ani deset minut za zápas. Občas ho pošlou na druhou přesilovku, což naznačuje, že se ho klub snaží nabídnout. Jenže na ledě stráví 30 sekund, navíc nehraje na své parketě, kde je vidět a odkud umí dát úžasné rány. I proto zůstal už dvanáct utkání na suchu. Zájem projevily kluby, jimž by se hodil na play off, jiné ještě vyčkávají. Mluví se o týmech jako Colorado, Boston, Washington, New York Islanders. Pokud Kubalík nezmění stáj do uzávěrky, stane se po sezoně volným hráčem. Má kvalitu a po zklamání v této sezoně přijde lacino.

Vítek Vaněček - 60 % 28 let

brankář

New Jersey Devils

3,4 mil. dolarů (do roku 2025) Devils shánějí gólmana. Pokud někoho uloví, půjde Vaněček téměř jistě opačným směrem. Brankářů se v osudí nabízelo dost: Markström, Saros, Allen, Merzlikins, Gibson, Fleury. Takže Calgary, Nashville, Montreal, Columbus, Anaheim nebo Minnesota? Možná ano. Tým New Jersey v loňském play off s Vaněčkem a Akirou Schmidem narazil. Šanci postoupit mají Devils i tentokrát a po zkušenostech ze základní části hledají tím usilovněji. Oba jejich strážci prožívají mizernou sezonu, český brankář pustil už 11,1 gólů navíc proti očekávání a je celkově 89. z 92 brankářů NHL, kteří v lize aspoň jednou nastoupili.

Karel Vejmelka - 40 % 27 let

brankář

Arizona Coyotes

2,725 mil. dolarů (do roku 2025) Stejně jako Vaněček a Vladař nemá dobrou sezonu. Za záda pustil 5,4 gólů navíc proti očekávání a je 81. celkem. V Arizoně se střídali s Connorem Ingramem, větší porci však dostával kanadský gólman, který vykazoval lepší čísla. Vejmelka má velmi přijatelnou smlouvu, po fantastickém minulém ročníku se o něj kluby zajímaly už dřív. Jednu dobu se mluvilo třeba o Edmontonu, pro play off a následující sezonu by se jako dvojka hodil i jinde a Coyotes za něj můžou taky získat.

Dan Vladař - 25 % 26 let

brankář

Calgary Flames

2,2 mil. dolarů (do roku 2025) Za Markströmem opět nedostával moc příležitostí, navíc se mu tolik nedařilo. Přišlo zranění, už však byl aktivován. Spekulace o trejdu týmové jedničky sílí, tím by se Vladařovi mohl otevřít větší prostor. Otázkou je, zda klub nebude chtít dávat víc zápasů mladšímu Dustinu Wolfovi, který byl nejlepším hráčem AHL minulé sezony. A pokud Flames nevymění Markströma, může padnout volba na českého gólmana. Má dobrý kontrakt, jako dvojka by se jinde mohl hodit.

David Jiříček - 15 % 20 let

obránce

Columbus Blue Jackets

0,918 mil. dolarů (do roku 2026) Má potenciál stát se elitním bekem. Na NHL by měl už teď, ale v Columbusu usoudili, že potřebuje čas. Ozval se a jeho frustrace vedla k tomu, že se stal tématem přestupových spekulací. Jiříčkova nováčkovská smlouva vyprší za dva roky, cena za něj by byla dost vysoká. Mezitím skončil GM Jarmo Kekäläinen, Blue Jackets na play off nedosáhnou. Mluví se o velkých změnách, ale zájem přitahuje spíš kapitán Boone Jenner a v klubu doufají, že nabídky přijdou i na Ivana Provorova.

Jakub Vrána - 10 % 27 let

útočník

St. Louis Blues

2,625 mil. dolarů (do roku 2024) Dá mu ještě někdo šanci v NHL a play off? Vránovi končí tříletá smlouva. Jeho gáže v plné výši činí 5,25 milionu, ale půlku si podržel Detroit, odkud přišel loni před uzávěrkou. V Blues se uvedl výtečně, ve 20 zápasech dal deset gólů, ve 21 utkáních tohoto ročníku jen dva. Ale v AHL si připsal za stejnou dobu 15 bodů. Před rokem mělo zájem víc klubů, Vránův zámořský agent tvrdil, že o něm jedná i tentokrát. Blues by si polovinu platu mohli ponechat, na nikoho nepřiplácejí.

Jan Rutta - 5 % 33 let

obránce

San Jose Sharks

2,75 mil. dolarů (do roku 2025) Směrem do defenzivy vykazuje solidní čísla, hraje hodně na oslabení. Před pěti lety zamířil před uzávěrkou přestupů z Chicaga do Tampy Bay a ukázal, že v play off může být platným hráčem. Do třetí obrany, případně i výš. Je však poměrně drahý. Sharks by v případě trejdu zřejmě museli dál zahrnout do rozpočtu část jeho platu, čímž může nastat problém. Klub si smí tzv. ponechat maximálně tři smlouvy. Už přispívají Brentu Burnsovi (Carolina) a Eriku Karlssonovi (Pittsburgh).