Adepti na výměnu v NHL: Pustí „Pens“ hvězdu? Ve hře i podceňovaný Rus

Kteří útočníci by v NHL mohli změnit dres? • FOTO: koláž iSport.cz Už za necelé dva týdny, přesně 8. března, dojde na uzávěrku přestupů v nejlepší hokejové lize světa. Spekulace o potenciálních trejdech každým dnem sílí. Nejnovější informace se týkají i takových hráčů, jako jsou Jacob Markström, Noah Hanifin, Jake Guentzel, Pavel Bučnevič či Jordan Eberle. Web iSport.cz přináší druhý díl žhavých adeptů na trejd, který se zaměří na útočníky. V předchozí části jsme se věnovali brankářům a obráncům, kterých by se mohl týkat případný trejd. Od pondělí můžete opět po roce očekávat online přenos na webu iSport.cz, který potrvá až do pátku 8. března.

Pavel Bučnevič (St. Louis Blues) Věk: 28 let

Post: útočník

Smlouva: 5,8 mil. dolarů (do roku 2025) Ruský útočník patří už roky mezi nejpodceňovanější hráče NHL. Přitom jeho kvality odpovídají křídlu 1. formace. Blues vědí, že momentálně nemají kádr na to, aby mohli usilovat o Stanleyův pohár. Podle posledních informací jsou ochotni naslouchat nabídkám za Pavla Bučneviče. Cena je ale pochopitelně vysoká. Osmadvacetiletý útočník má smlouvu i na další sezonu a ani nijak příliš drahou vzhledem ke svým kvalitám. Mezi zájemce o jeho služby údajně patří Rangers, kteří ho právě do St. Louis vyměnili v létě 2021. Pravděpodobná cena: výběr v 1. kole + výběr ve 2. kole + nadějný prospekt

Jordan Eberle (Seattle Kraken) Věk: 33 let

Post: útočník

Smlouva: 5,5 mil. dolarů (do roku 2024) V Seattlu by rádi udrželi Jordana Eberleho i na další sezony, ovšem požadavky obou stran ohledně nové smlouvy se prý výrazně liší. A pokud se nedohodnou do 8. března, je šance, že bude Jordan Eberle vytrejdován. A zájem o jeho služby jeví několik týmů, mezi nimi údajně i Edmonton Oilers. Třiatřicetiletý útočník má kvality, aby nastupoval v prvním či druhém útoku a také na přesilovce. Vzhledem k tomu, že mu v létě vyprší kontrakt, by cena nemusela být vysoká. Pravděpodobná cena: výběr ve 2. kole + výběr ve 3. kole/prospekt

Jake Guentzel (Pittsburgh Penguins) Věk: 29 let

Post: útočník

Smlouva: 6 mil. dolarů (do roku 2024) Nejlepší zboží na trhu. Jake Guentzel je už roky elitním ofenzivním útočníkem. Kyle Dubas, generální manažer Penguins, se stále nerozhodl, zda se odhodlá k výprodeji, nebo své hráče podrží a zkusí s partou Sidneyho Crosbyho zabojovat o další účast v play off. Momentálně se Penguins nacházejí na příčkách, které nezaručují postup do vyřazovacích bojů. A pokud se to nezmění do 8. března, je šance, že Guentzel bude vytrejdován. Zájem o jeho služby jeví Edmonton, Florida či Vegas. Pravděpodobná cena: výběr v 1. kole + výběr ve 3. kole + mladý hráč + nadějný prospekt

Adam Henrique (Anaheim Ducks) Věk: 34 let

Post: útočník

Smlouva: 5,825 mil. dolarů (do roku 2024) Trenéři mají v play off rádi univerzály, na které se mohou spolehnout v různých situacích. Můžou je zařadit jako ‚complementary‘ hráče do první lajny nebo je nechat táhnout třetí formaci, která bude bránit nejlepší útoky soupeře. Tuto roli splňuje Adam Henrique, který ve svých 34 letech nabízí i mnoho zkušeností. Současný kontrakt mu vyprší na konci června, Anaheim už nemá šanci dostat se do play off. Jeho hodnota na trhu není tedy ani příliš nijak vysoká. Pravděpodobná cena: podmíněný výběr ve 2. kole

Vladimir Tarasenko (Ottawa Senators) Věk: 32 let

Post: útočník

Smlouva: 5 mil. dolarů (do roku 2024) Minulý rok byl před uzávěrkou přestupů vytrejdován Tarasenko ze St. Louis do New Yorku Rangers. Tento rok ho čeká opět stěhování. Respektive bylo by až šokující, kdyby Tarasenko byl v Ottawě i 9. března. Ruský útočník minulý měsíc navíc změnil svého agenta. Moc dobře ví, že bude vyměněný. A o nové adrese může zčásti i rozhodovat, neboť má ve své smlouvě klauzuli. Její přesné znění není bohužel známo. Tým, který Tarasenka přivede, získá křídlo do prvního či druhého útoku, které odvádí nadstandardní výkony směrem do ofenzivy. Pravděpodobná cena: podmíněný výběr ve 2. kole

Frank Vatrano (Anaheim Ducks) Věk: 29 let

Post: útočník

Smlouva: 3,65 mil. dolarů (do roku 2025) Frank Vatrano hraje životní ročník: 26 gólů a 45 bodů v 58 zápasech jsou jeho individuální rekordy. I proto vzbudil Vatrano u ostatních týmů velký zájem. Další výhodou je, že má kontrakt i na další sezonu. Nebyl by tedy posilou jen pro play off. Vatrano je univerzálním křídelníkem, kterého můžete při správné kombinaci zařadit jak do první, tak i třetí lajny podle potřeby. Zájem o něj údajně jeví Colorado či Dallas. Pravděpodobná cena: výběr ve 2. kole + mladý hráč/nadějný prospekt