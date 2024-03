Nečas byl (opět) blízko výměny. Bomba padla, budoucnost i tak nejistá

Švédskému útočníkovi, stejně jako českému, končí na konci sezony kontrakt a stane se chráněným volným hráčem. V posledním týdnu začaly na povrch vycházet spekulace, že Elias Pettersson si není jistý, zda chce s Canucks podepsat smlouvu na další roky.

A že by byl k mání jeden z nejlepších centrů v současnosti? To bývá zázrak. Není divu, že této situace chtěla Carolina využít. Jednání dospěla až do takového bodu, kdy vedení Vancouveru kontaktovalo Petterssona a jeho agenty. Potřebovalo si ujasnit, jaký je záměr rodáka ze Sundsvallu pro příští sezony.

Pokud by Pettersson dal najevo, že nemá v úmyslu v kanadském týmu pokračovat, dohoda by byla odklepnuta. A Martin Nečas by se stěhoval. Stejně tak i Jesperi Kotkaniemi. Balíček od Hurricanes by jistě obsahoval další položky, které už však nebyly zveřejněny.

Český reprezentant byl přitom blízko výměny už v létě roku 2022. Carolina měla velký zájem o Matthewa Tkachuka, který byl tenkrát na odchodu z Calgary. Bylo to už v takové fázi, že i sám Nečas počítal s tím, že se bude stěhovat. Na poslední chvíli ale Florida vylepšila svoji nabídku a americký tahoun se stěhoval od Flames na jihovýchod USA.

Nečas doposud v dresu Caroliny odehrál 340 utkání a zapsal 232 bodů. V minulém ročníku se poprvé přehoupl přes hranici 70 bodů. Zdá se ale, že stále Brind’Amour, respektive vedení organizace, si není jisté, zda nabídnout rodákovi z Nového Města na Moravě dlouhodobý kontrakt.

Ba naopak bývá pětadvacetiletý útočník často terčem spekulací ohledně možného trejdu. V únoru o Nečasovy služby údajně měli projevit zájem i Nashville Predators. Nyní byl nabídnut Canucks.

Je pravdou, že Nečas nepředváděl zrovna dobré výkony v probíhajícím ročníku. Ovšem od pauzy, kdy se konalo Utkání hvězd, je zase jeden z nejlepších ofenzivních hráčů Hurricanes. Ukazuje, že svými kvalitami rozhodně patří do prvních dvou útoků.

I vzhledem k Nečasovu věku může být žádané zboží pro ostatní týmy. Některé kluby navíc stále věří, že má všechny nástroje k tomu, aby mohl hrát i na postu centra. Pod Brind’Amourem zde také odehrál několik utkání, ovšem častěji bývalého hráče brněnské Komety uvidíte na křídle.

Bude zajímavé sledovat, jak to s Nečasem dopadne. Bude i v příští sezoně „Hurikánem“?

Lze očekávat, že požadavky obou stran ohledně nové smlouvy se budou rozcházet. Zatímco Nečas by rád podepsal dlouhodobý kontrakt, vedení Hurricanes skutečně zatím není přesvědčeno o tom, že by to byl správný krok. A to by mohl být důvod k tomu, aby případně klub z Raleighu vytrejdoval práva na Čecha ke konci června, kdy se koná draft.

