Slovák (24) rozzuřil Krakena. Nechutně sundal dva beky. Odpad, řekl trenér

I lítý boj o play off má své hranice. V honbě za účastí Calgary ve vyřazovací části je pořádně překročil útočník Martin Pospíšil. Statný Slovák na sebe nelibě upozornil svojí (až moc) tvrdou hrou v zápase proti Seattlu (2:4). Dost nebezpečným nárazem nejprve poslal obránce Adama Larssona hlavou na mantinel a později ještě hůř to samé provedl i jeho parťákovi Vinci Dunnovi, za což byl vyloučen do konce zápasu. „Nevím,“ reagoval trenér Flames Ryan Huska na dotaz, zda byl počin jeho svěřence přes čáru. Rodáka ze Zvolena dost pravděpodobně čeká první disciplinární trest v nablýskané zámořské soutěži.

Ve své premiérové sezoně v NHL už Martin Pospíšil o sobě dal vědět, že střety s ním budou soupeře bolet. V Calgary si jsou tvrdé hry čtyřiadvacetiletého chasníka ze Slovenska vědomi a snaží se jí využít. Ve druhé lajně také dost „čistí“ cestu Nazemu Kadrimu a Andreji Kuzmenkovi, aby mohli útočit. Pochopení v tvrdosti odchovance zvolenského hokeje ale od soupeřů nečekejte, od Seattlu po posledním zápase už vůbec ne.

Krakeny pořádně vytočil již na začátku důležité bitvy o play off, když jako rozjetý vlak vrazil do nic netušícího Adama Larssona, který si v pásmu zrovna zpracovával puk. Elitní bek Seattlu si to po střetu s Pospíšilovým loktem a bokem namířil hlavou přímo do mantinelu, což na videu vypadá hrůzostrašně. „Vítejte na Martyho Party,“ stojí v příspěvku Calgary na sociální síti X. U řady uživatelů však Flames s tímto popiskem už jen při pomyšlení na obráncův krk nenašlo pochopení.

Pospíšil přitom za děsivý náraz do Larssona trestán nebyl. Svůj tým dokonce neoslabil ani ve druhé třetině, kdy se za stavu 0:1 dostal do bitky s Tyem Kartyem, který se mstil ještě za předchozí hit do spoluhráče. „Ukazuje to, že jsme semknutá parta a budeme se jeden druhého zastávat,“ řekl ke rvačce útočník Jared McCannn, autor čtvrtého gólu Seattlu.

Jelikož se ale slovenský nováček v NHL jen bránil a ani neshodil rukavice, Seattle šel následně do čtyř, čehož Flames využili a v přesilovce srovnali. Radost po Kuzmenkově gólu ale netrvala dlouho. Kraken si za necelých šest minut vzali vedení zpátky a do konce zápasu už náskok nepustili.

Třetí třetina kromě odskočení Seattlu do vedení 4:2 však nabídla i pořádně vyhrocenou řež, které v hlavní roli opět vévodil Pospíšil. Slovenský ničitel si tentokrát vyhlédl Vince Dunna, druhého beka z první obrany Krakena. Proti vítězi Stanley Cupu z roku 2019 předvedl v čase 53:41 dost podobnou hrůznost jako v první dvacetiminutovce na Larssona. Slovákův druhý hit byl ale ještě ohavnější, když v plné rychlosti naboural do nic netušícího soupeře zezadu.

Hnusné sundání spoluhráče si ani trochu nenechal líbit Matthew Beniers, který se do Pospíšila za brankou okamžitě pustil, což vyvolalo menší hromadnou strkanici, zatímco Dunn ležel na ledě v bolestech. Po dalším hitu hráče s číslem 76 na zádech již takřka nikdo z přihlížejících nepochyboval, že šlo o poslední zásah, což se záhy potvrdilo. Sudí poslali útočníka Flames předčasně do kabiny s trestem na pět minut plus do konce utkání.

Zasažený Dunn se sice dokázal zvednout z ledu a sám odjet ze hřiště, bolestivé grimasy ve tváři ale Pospíšilovi bezpochyby nepřidají na polehčení. Otřesný hit rozhodně nezůstane bez povšimnutí NHL. Téměř jistě si totiž bývalý hráč Košic zajistil první zápasový distanc, který je bezpochyby již v řešení. O Dunnově zdravotním stavu neměl kouč Dave Hakstol po utkání bližší informace, místo toho měl ale jasnou odpověď na Pospíšilovu hru.

„Odpad,“ začal trenér Krakena s upřímným hodnocením Pospíšilova řádění. Kouč nehledal příliš velké rozdíly mezi Slovákovými hity z první a třetí třetiny, nicméně byl spíš lehce zklamaný, že likvidační zákrok na Dunna se neobešel bez trestu na ledě. „Pokud si tady budeš takhle pobíhat, asi budeš muset odpovědět, když se na tebe někdo vrhne a to se nestalo. Odtamtud už to nechám na lize,“ dodal Hakstol.

Zatím není jasné, zda bude Dunn Seattlu chybět, nebo jaký trest dostane Pospíšil. Faktem ovšem je, že Calgary prohrálo po pěti výhrách v řadě, kterými se sice přiblížilo k postupovým příčkám do play off, na boje o Stanley Cup ale ztrácí sedm bodů. Ve stejné situaci je i Kraken, který výhrou bodově srovnal Flames.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:50. Kuzmenko, 47:46. Kuzmenko Hosté: 04:04. Gourde, 32:34. Bjorkstrand, 40:21. Larsson, 52:29. McCann Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – Hanifin, Weegar, Kylington, R. Andersson, Oesterle, Pachal – Kuzmenko, Kadri (A), Pospíšil – Mangiapane, Backlund (C), Coleman (A) – Huberdeau, Šarangovič, Dr. Hunt – Pelletier, Rooney, Duehr. Hosté: Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Borgen, Dumoulin, Schultz – Burakovsky, Beniers, Eberle – Schwartz (A), McCann, Bjorkstrand – Tolvanen, Gourde (A), Kartye – Tatar, Yamamoto, B. Tanev. Rozhodčí Schlenker, Kozari – Cherrey, Cormier Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 16516 diváků

