Edmonton ladí stroj na úspěch pro McDavida a spol. Šéf je pod tlakem

Jeden hraje v klubu dekádu, druhý o rok méně. Útočníci Leon Draisaitl a Connor McDavid jsou neodmyslitelně spjatí s Edmontonem. V jeho dresu posbírali řadu individuálních cen, týmový úspěch jim ovšem uniká. Změnit se to má letos, na což pár dní před uzávěrkou přestupů tvrdě tlačí i generální manažer Ken Holland. „Budu pracovat na telefonu až do pátku,“ říká k plánovanému posílení. Namíchá konečně šampionský materiál?

Těžký to úděl. Patříte k nejlepším hokejistům napříč generacemi, ale dál než do finále Západní konference v play off 2022 to prostě nikdy nešlo. Jednou chyběl kvalitnější gólman, podruhé zklamali obránci, ve třetím případě zase nešlapal zbytek ofenzivy. Anebo taky všechno dohromady.

Výjimečnost McDavida s Draisaitlem je v době platových stropů zároveň prokletím. Jejich dovednosti stojí nemalý peníz, společně požírají 25,2 % z celkového balíku, který slouží na odměny hráčů Oilers. Extrémní díl koláče… „Má vliv, že platový strop se v posledních pěti letech v podstatě nepohnul,“ mrzí Hollanda.

Ke změně má dojít až od příštího ročníku. Aktuální hodnota 83,1 milionů dolarů by se v případě optimističtějších odhadů mohla zvednout až na 88 milionů, funkcionářům se bude lépe dýchat. Už současný kádr Oilers ovšem vypadá slibně a mohl by si konečně sáhnout na vrchol. K dokonalosti mu chybí pár posledních kusů.

„Snažíme se vyhrát, být tento rok nejlepší,“ neskrývá hlavní ambici šéf Oilers. „Když se podívám na hráče v kabině, jejich věk a všechno kolem, tlačíme na to. Za poslední dva roky jsme utráceli skoro do poslední mince. Snažím se sledovat, jestli je něco, čím bychom náš tým ještě aspoň lehce vylepšili.“

Hlava managementu Edmontonu je pod tlakem. V létě Hollandovi doběhne smlouva, musí se otáčet. Bez úspěchu těžko ustojí argumentační válku, proč by měl v klubu dvou výjimečných individualit zůstat. Zvlášť když sílí pozice vloni najatého šéfa hokejových operací Jeffa Jacksona.

NEJDRAŽŠÍ SMLOUVY OILERS Plat Hráč Post Procenta z platového stropu 12,5 Connor McDavid útočník 15 % 9,25 Darnell Nurse obránce 11,1 % 8,5 Leon Draisaitl útočník 10,2 % 6 Mattias Ekholm obránce 7,2 % 5,5 Zach Hyman útočník 6,6 % Částky jsou v milionech dolarů

Holland má poslední šanci připravit hvězdám plodné prostředí, aby byly schopné dovést organizaci ke Stanley Cupu, a tím si zachránit krk. V ruce drží volný obnos 2,37 milionu dolarů, který ještě může ždímat. Obětovat dokáže i volby v budoucích draftech. Přestože tvrdí, že s nimi chce nakládat hospodárně, pokud ucítí, že mu nabídnou šanci na vykoupení, nebude váhat.

„Jsme otevření útočníkům i bekům. Uvidíme, kdo bude k dispozici. Roli hraje platový strop i požadovaná protihodnota. Nečtu budoucnost, ale jsem ochotný obchodovat,“ prohlašuje generální manažer.

Z jeho slov tedy vyplývá, že se nebude dívat po brankářích. Odvolává se na dřívější období, kdy Oilers v průběhu 14 zápasů inkasovali jen 18 branek, což byl jeden z historicky nejlepších výkonů. V lednu Edmonton neprohrál jediný duel.

V uplynulých týdnech nicméně kvalita výsledků Oilers přece jen řídla a mužstvo kleslo na pátou příčku Západní konference. „V řadě zápasů jsme přesto dokázali najít způsob, jak uplácat výhru. O tom je NHL. Pokud si myslíte, že všechny pravidelně budete přejíždět, je to sci-fi,“ myslí si Holland.

V následujících dnech by si mohl zahrát all-in. Okno pro úspěch Edmontonu se současnými tahouny se zmenšuje. Už příští rok vyprší kontrakt Draisaitlovi, a protože vedení musí šetřit na drahou budoucnost McDavida, jehož smlouva končí v létě 2026, může se stát, že Němec si vybere jinou adresu.

Čas navíc měří všem stejně, velikány Oilers nevyjímaje. Jejich snem je dovést své spoluhráče k stanley Cupu v době, kdy jsou nejsilnější. Odkaz budoucím generacím by tím rezonoval mnohem silněji. Prsten pro šampiony si pochopitelně mohou zajistit i na stará kolena jako mentoři mladších spoluhráčů, jenže vládnou nyní, takže to chtějí dělat s veškerými náležitostmi.

