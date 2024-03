Protekční synek? Místo Třince a bez draftu se ranař z Vítkovic dočkal NHL

„Je to úžasný pocit, zároveň velká výzva,“ těšil se Koch na zámořské dobrodružství, kterému dal přednost před kontraktem v mistrovském Třinci. S Oceláři po minulé sezoně podepsal kontrakt, ale nabídka Arizony vše přebila.

„Podepsat smlouvu v NHL je snem každého kluka. Udělám maximum, abych se v ní prosadil a udržel co nejdéle.“ První krok má za sebou. Do elitní soutěže se dostal. Což se třeba českým reprezentantům Ronaldu Knotovi a Lukáši Klokovi v minulé sezoně ve stejném klubu nepovedlo. Knot na farmě odehrál celý ročník (64 zápasů/ 4+13) a vrátil se do Liberce. Klok to zabalil mnohem dřív (4/ 0). Přes švédské Rögle a švýcarské Lugano se navzdory válečnému konfliktu na Ukrajině vrátil do Nižněkamsku.

Ani Koch neměl cestu do NHL jednoduchou. Na Slovensku se mu fandové v začátcích vysmívali, měli ho za protekčního synka. Rodák z Malacek začínal v bratislavském Slovanu, ale poměrně brzy se vydal českou cestou. Přes Břeclav, Kometu a Třebíč se postupně propracoval do Vítkovic. Zkušenosti nabíral i v akademii Salcburku nebo v zámořské juniorce.

„Na Slovensku se moc nehrály zápasy a taťka chtěl, abych jich hrál víc,“ líčil v minulosti Koch pro iSport.cz. „V Česku to šlo, nejbližší město byla Břeclav, takže jsme dojížděli na tréninky a na zápasy tam. V Břeclavi si mě všimnul trenér Miloš Náprstek, vzal mě do Brna, kde jsem byl od nějaké šesté třídy.“

První dva roky Kochovi pendlovali mezi Slovenskem a Českem. „Ráno na trénink, pak zpátky na Slovensko do školy,“ líčil bek. „Pak si rodiče našli v Brně práci a přestěhovali jsme se tam. Byl to pro ně záhul, hodně se pro mě obětovali. Byli úžasní, jsem jim za to vděčný. Snad jim aspoň trochu dělám hokejem radost.“

Za tři extraligové sezony ve Vítkovicích (2020-23) si Koch udělal jméno nekompromisního ranaře. Šikovného a rychlého brouska. Na posledním mistrovství světa v Rize byl nejlepším slovenským obráncem (7/ 1+3), hned v zahajovacím duelu proti Česku ostře sestřelil Filipa Chlapíka. Ten už si pak na šampionátu nezahrál.

„Takhle jsem hrál od malička, vždycky se snažím odevzdat maximum,“ glosoval Koch. „Za mě to bylo možná trochu nešťastné, nevím, jestli to bylo do hlavy. Přišlo mi, že to bylo rameno na rameno. Možná chránič mu potom dal ránu do hlavy. Bylo to nešťastné.“

Pro tuto sezonu ho chtěl do svého týmu mistrovský Třinec. S Kochem už podepsal smlouvu, ale slovenský obránce dal přednost vysněnému boji NHL. Na farmě za Tuscon Roadrunners odehrál 47 zápasů, nasbíral v nich 11 bodů (1+10), v záložním týmu je třetím nejproduktivnějším bekem. S 67 trestnými minutami čtvrtým nejtrestanějším hráčem. Teď má za sebou první zápas v NHL. A rád by přidal i další. Jestli se mu to povede, je otazník. V každém případě, jeden velký a zdánlivě nereálný sen už si Koch splnil.