Big Save Dave vytáhl další číslo. Kouč ho chválil, odpovědí rozesmál novináře

Čeští brankáři v NHL působí v týmech, které se plácají na dně soutěže. A pak je tady David Rittich, se kterým se v Los Angeles původně moc nepočítalo. Začínal na farmě, ale postupně si získal pozici dvojky za Camem Talbotem. Kings nevyšel trejd hvězdy z Bostonu, takže Rittich šel po dvou týdnech znovu do akce a vychytal nulu proti NY Islanders. „Hodně trénovat?“ usmál se otázce, jak se udržet ve formě bez zápasu. Nejspíš si jako jediný český brankář zachytá v play off.

Po zákroku v oslabení tří proti pěti přijel za Davidem Rittichem obránce Drew Doughty a radostí mu bušil hokejkou do zadku. Znamenalo to něco jako: jsi zeď, kámo! Rittich nastoupil po čtrnácti dnech bez zápasu a vynuloval New York Islanders, ukončil jim sérii šesti výher, kdy nastříleli 30 gólů. Proti LA ani jeden, nic.

Reportéři se v šatně okamžitě zajímali, jak se český gólman na takový zápas chystal. Dva týdny jen sledoval zápasy z lavičky, najednou proti sobě dostal válec a zastavil ho. „Těžko říct, já sebevědomí neztratil,“ jen pokrčil rameny. „Je fajn, když máte nulu, ale říkal jsem to už po té první proti Edmontonu, nejsem tady, abych sbíral nuly, ale abych vyhrával. To je věc, na které záleží.“

Jasně, ale stejně. Jak se dá udržet v takové fazóně? „No jak, hodně trénovat,“ rozesmál i přítomné novináře.

Když si vychytal pozici jedničky v Calgary, získal přezdívku „Big Save Dave“. Tahle éra u něj skončila v sezoně 2020/21. Pak střídal postupně Toronto, Nashville, Winnipeg, až v létě 2023 podepsal kontrakt s Los Angeles. Začínal jako trojka za Camem Talbotem a Phoenixem Copleym. Teď je v hierarchii brankářů za Talbotem.

„Talbsovi se dařilo, takže jsme hráli s ním, ale teď přišel Davidův čas. Vy se vždycky obáváte, že když je někdo tak dlouho mimo hru, jak asi bude vypadat, viďte? No tak teď nám dal odpověď,“ pronesl kouč Jim Hiller.

„Opravdu skvělý výkon, tím spíš, když nastoupil po takové době a chytal, jak chytal,“ dodal Hiller. Rittich své parťáky chválil hlavně za práci v oslabení, jak mu hru usnadňovali. „Minule proti Dallasu to nebyl náš večer a všichni jsme si toho taky byli vědomi. Tentokrát jsme na soupeře vletěli od úvodního buly, defenzivně jsme odvedli velmi dobrou práci. Těší mě to zvlášť proti Islanders, kteří vždycky hrají opravdu dobře dozadu,“ pochvaloval si Rittich.

Když to na něj novináři zkusili se statistikou, tak ho pobavili. Zatímco za 171 zápasů v NHL získal čtyři čistá konta, v dresu Los Angeles zvládl dvě ve 20 bitvách. „Na tyhle čísla jsem ale fakt špatný,“ culil se. „Samozřejmě, že si každou nulu užijete. Ale daleko víc mě bere, když se povede výsledek. Vyhrát 5:0, nebo 2:1? To je fuk. Hlavní jsou body,“ hlásil dál.

Klidně může z pozice dvojky znovu vyskočit nahoru. Už kolem Utkání hvězd na chvíli ukradl branku v LA pro sebe. V příštích dnech se klidně může stát něco podobného. Kings tedy zkoušeli jít pár dní zpátky jinou cestou. V pátek byli blízko, aby před uzávěrkou přestupů získali z Bostonu Linuse Ullmarka, což by jejich situaci v brankovišti výrazně změnilo. Patrně by někdo z gólmanů na soupisce taky putoval k Bruins, ale na akci nedošlo. Loňský nejlepší gólman NHL trejd prý stopnul, nechtěl odcházet.

Takže Kings sezonu dojedou s dvojicí Talbot, Rittich. V kádru dál zůstává i Copley, ale tomu sezona zdaleka nevychází jak předchozí ročník. Rittich patří k nejlepším dvojkám v lize. Když si projedete brankáře, kteří mají kolem dvaceti startů v lize, český brankář je v absolutní špičce. Úspěšnost zákroků drží na 91,9 %, lapil 12,3 gólů nad očekávání. Na podobných číslech se nyní nacházejí Jonathan Quick z NY Rangers, Anthony Stolarz z Floridy. Celkově v brankářských statistikách Ritticha najdete na úrovni největších hvězd typu Igora Šesťorkina, Adina Hilla nebo Jordana Binningtona. Jen oni na sobě nesou daleko těžší kládu v podobě tlaku prvního brankáře a většího množství zápasů.

Rittich si ji vybojoval kdysi v Calgary, ale od té doby cestuje po NHL jako dvojka. Teď ukazuje, že velmi silná a stojí za to s ním pracovat. Z českých brankářů zažívá suverénně nejpovedenější ročník. Solidně se vede i Petru Mrázkovi v Chicagu, jenže jeho tým je na dně NHL. A tohle jsou i problémy Karla Vejmelky, Daniela Vladaře, Vítka Vaněčka a Lukáše Dostála. Věříte jim, že dovedou chytat daleko lépe, občas předvedou záblesk. Ale často se svezou s bídnými výsledky svých týmů. Jiří Patera ve Vegas odchytal jen pět zápasů.

Nikdo nezáří jako Rittich. Ten si momentálně řekl o další šanci. Nula se počítá, Cam Talbot možná trochu víc orazí, David Rittich nebude čekat na další zápas dva týdny.