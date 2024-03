Devils se zbavili Vaněčka, San Jose dává smysl. Zranění? MS je v ohrožení

Vítek Vaněček skončil v New Jersey • Reuters

Téměř hodinu po oficiálním konci přestupů v NHL přišla překvapivá informace: Vítek Vaněček se stěhuje. Byl vyměněn z New Jersey do San Jose. Devils na oplátku získali Kaapa Kähkönena. Český brankář si ovšem na debut v dresu Sharks musí zřejmě počkat až do dalšího ročníku.