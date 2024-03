Pozdvižení: ukradli figurky s Jágrem! Chtěli i výkupné, popsala legenda

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Měla to být další oslava čísla 68 přímo v Pittsburghu. Klub plánoval, že v dnešním utkání se San Jose každý z fanoušků dostane figurku Jaromíra Jágra. Populární Bobblehead. Jenže všechno je jinak. Někdo totiž vykradl v Kalifornii kontejner se vzácným zbožím! Ne, to není vtip. Zrovna v den, kdy bude Jágr přímo v hale. „Dozvěděl jsem se to včera od prezidenta klubu. Byl z toho hodně smutný,“ popisoval legendární útočník pro iSport.cz.

Ta zpráva se šířila jako lavina. Mezi fanoušky, novináři i účastníky charitativního kempu Maria Lemieuxe.

„Cože? To není sranda?“ podivil se při snídani i někdejší slavný útočník Kevin Stevens. Nebyla.

Kontejner s figurkami někdo vykradl v Kalifornii, do akce se zapojila policie.

„Dozvěděl jsem se to už včera, kdy mi to řekl prezident klubu,“ zmínil Jágr setkání s Kevinem Acklinem. Zrovna šel totiž po zápasu v rámci kempu nadace Maria Lemieuxe do kabiny Penguins vrátit věci, když za ním boss Penguins přišel.

„Nejdřív jsem se ho zeptal, jestli bych pár těch figurek mohl získat pro kamarády. To jsem ještě nic netušil. No a přitom mi oznámil, co se stalo. Bylo vidět, že je z toho hodně smutný,“ reagoval legendární útočník, jehož dres s číslem 68 visí pod stropem.

Fanoušci ho zbožňují, teď se těšili na populární suvenýr „Je to jako špatný fór. Zrovna v době, kdy tady Jaromír je,“ kroutil hlavou i jeho kamarád Stevens, bývalý nekompromisní útočník.

„Klub to hned začal řešit, prý lupiči chtěli výkupné. I kdyby se policii podařilo figurky vypátrat, stejně je nestihnou na zápas dopravit,“ smířlivě vykládal Jágr. Penguins nepříjemnou novinu oznámili na stránkách klubu.

„Jsme v šoku, že jsme se stali obětí krádeže,“ uvedl prezident Acklin. A klub fanouškům nabídl možnost, že za vstupenku dostanou voucher, s jehož pomocí si potom figurku vyzvednou.

„Když mi to říkal, bylo mu to hrozně líto. A říkal mi: Podívej, co tady všechno musím řešit…“ popisoval reakce klubového šéfa, jenž je velkým Jágrovým fanouškem. Když slavná osmašedesátka vládla na ledě, on jeho umění hltal v hledišti.

Novina se pomalu dostala i mezi fanoušky. Rodině kolem Karen, která přijela do Pittsburghu speciálně kvůli zápasu, aby dostala figurku, to řekl v hotelu sám Jágr.

„Nedá se nic dělat. Je to škoda. Ale to, že jsem vás viděla, všechno vynahradí!“ vykládala nadšeně paní v dresu Penguins, která dorazila z New Yorku. Jágr je její nejoblíbenější hráč. Narazila na něj v hotelu při snídani úplně náhodou.

„Neuvěřitelný. Já ho fakt potkala!“ byla pak dojatá.

Takže v tu chvíli ji ani tolik nevadilo, že k zážitku nedostane ještě figurku. Ovšem i tak je to pro Penguins nepříjemná komplikace.

Jágr to bral jako realitu. Při dopoledním rozbruslení usedl do hlediště a dlouze si povídal s generálním manažerem Kyle Dubasem.