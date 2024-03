Byli jsme u setkání králů. Chci Jágra napodobit, říká McDavid. Co srovnání?

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Jeden na ledě jako aktuální král. Druhý ve skyboxu jako uctívaná osobnost, jejíž dres 68 visí pod stropem haly. Connor McDavid a Jaromír Jágr. Tihle dva se po zápase, v němž Pittsburgh prohrál s Edmontonem 0:4, potkali v kabině. „Je to absolutní legenda NHL,“ řekl kanonýr Oilers reportérovi iSportu. Ten potom byl i u toho, když se setkali. Dva muži, kteří pětkrát vyhráli Art Ross Trophy. Jágr ve svých nejlepších letech dominoval právě jako McDavid. Což dokazují i čísla.

Když vidíte na ledě McDavida, musíte se někdy štípnout, jestli se vám to nezdá. Z obránců udělá chudáky, kteří vypadají jako kužely.

Hráč z jiné planety? Možná ano.

Ale vyťukejte si do YouTube JAGR. Najděte si výběr jeho TOP momentů, případně celé zápasy v jeho éře. A zjistíte, že právě on dokázal dominovat stejně jako McDavid. Bez přehánění.

Během nedělního utkání při rozhovoru pro stanici TNT dostal Jágr otázku právě na hvězdu Oilers. Odpověděl přesně ve stylu, že umí i z dobrých protihráčů udělat hlupáky. „No jo, ale to ty jsi uměl taky!“ opáčil mu pohotově někdejší útočník Eddie Olczyk, dnes rozhlasový komentátor, jenž s Jágrem dva roky hrál v dresu Penguins (1996-1998).

Právě v době, kdy byla slavná osmašedesátka na vrcholu. Takže mluví z vlastní nezkušenosti. Ano, Jágr ve svých nejlepších letech dokázal podobné věci jako McDavid. Navíc v době, o níž se říkalo, že je to mrtvá éra, protože nepadalo tolik gólů. A co víc dokazoval to i v době, kdy se z Penguins kvůli ekonomickým problémům stal průměrný tým.

S jedinou pořádnou hvězdou. S číslem 68.

„Nezažil jsem ho v době, kdy byl na vrcholu. Ale viděl jsem staré záběry. A opravdu dominoval. Je to absolutní legenda ligy,“ chválí ho McDavid v rozhovoru pro deník Sport. Ten si proti němu ještě zahrál. Ale to už bylo