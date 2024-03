Jágr baví Pittsburgh! Jako drsňák hledá své figurky: Připoutej se, jedeme

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Místo dalšího způsobu, jak mu vyjádřit úctu, se stal průšvih. Někdo ukradl kontejner populárních figurek 68 s kývající hlavou, které měl dostat každý návštěvník zápasu Penguins. Ale Jaromír Jágr na to zareagoval po svém. S nadhledem. A na svých sociálních sítích ve spolupráci s těmi klubovými rozjel pátrání. „Připoutej se. Jedeme najít kamarády!“ mrknul na jedinou figurku, která zbyla. Posadil si ji na místo spolujezdce a ve stylu Pobřežní hlídky vyrazil. Předtím stihl zasalutovat.

Původní plán byl jasný. Každý, kdo na utkání dorazí, obdrží populární figurky. Bobblehead, protože se jim kýve hlava. Mezi příznivci je o ně velký zájem.

Místo toho se rozjel na sociálních sítích akční seriál s jediným cílem: Vypátrat je!

Jágr celou situaci využil k tomu, aby ji odlehčil. Zahrál si na drsňáka, který se rozhodl, že je získá zpátky. Takže ve žlutém autě ve stylu Pobřežní hlídky (Baywatch) vyrazil do akce. Předtím ještě klasicky zasalutoval.

„Prý to ukradli v Kalifornii. Tam si asi nějaký gang bude říkat, kdo je to Jaromír Jágr. Protože ho tam mají plné krabice,“ reagoval s úsměvem český obránce Jan Rutta, který do Pittsburghu přiletěl s týmem San Jose Sharks.

Za Penguins hrál v minulé sezoně, takže za ním přišli i domácí reportéři. První otázka? Právě na ztracené figurky. Také jim odpověděl v podobném duchu jako redaktorovi iSport.cz ve videorozhovoru.

Každopádně je kolem toho velké haló. Fanoušci mají dostat místo figurek vouchery, na základě kterých si je potom vyzvednou.

Jágr každopádně při zápase chybět nebude. Během dne se podíval na rozbruslení Penguins, mluvil i s Kylem Dubasem, generálním manažerem klubu.

A potom už neměl čas. Vyrazil jako drsňák hledat svoje figurky…



To, že je někdo ukradl, se dozvěděl přímo od prezidenta klubu Kevina Acklina. "Byl z toho hodně špatný," říkal redaktorovi Sportu během snídaně. Novina se k němu dostala včera.



Ale zareagoval tak, jak mu je vlastní. S humorem.

