Kanadský Čech v Pittsburghu: Duda je bláznivý! A reprezentaci by se nebránil

Není to muž, jenž by se vyžíval v rozhovorech. Nebo ve sbírání bodů. „Moje práce je trochu jiná,“ přiznává 23letý bek, jenž hraje za Penguins první sezonu, ve které stihl 27 utkání s bilancí 4 bodů (2+2). Hned polovičku ukořistil právě v nedávném utkání proti Sharks.

V hledišti seděl i Jaromír Jágr, největší česká ikona v historii Penguins. „Je úžasné, co pro organizaci udělal,“ říká o legendárním útočníkovi, jehož figurky se měly během utkání rozdávat fanouškům. Jenže někdo je ukradl… Ludvig pomohl týmu, aby okradl trápící se Sharks.

Vykládal v angličtině. A když kolem prošel jeden ze spoluhráčů, houknul na něj: „Ty jo, ty máš dneska nějakej dlouhej rozhovor!“ O obránce v říjnu ztratila zájem Florida, dala ho na waiver, odkud si ho stáhl právě Pittsburgh. V jeho dresu teď absolvuje svoji první sezonu v NHL.

Vítězství, vy máte dva body, stal jste se první hvězdou. Celkem dobré, ne?

„Nejsem moc ofenzivní obránce, nesbírám až tolik bodů. Takže jo, bylo to fajn.“

Přerušili jste sérii čtyř porážek. Ale i tak je vaše situace vážná, pořád věříte v postup do play off?

„Prostě dokud je šance, budeme bojovat! Tohle je jasné týmové nastavení. Musíme to brát po malých krocích. A uvidíme, jak to dopadne.“

Penguins byli v minulosti týmem, který byl plný českých hráčů. Víte o tom?