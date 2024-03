Skvělý Rittich vychytal další nulu! Matthews zazářil pěti body

Radek Faksa přispěl přihrávkou k výhře Dallasu 5:2 nad Arizonou. Auston Matthews režíroval dvěma góly a třemi asistencemi vítězství Toronta 7:3 ve Washingtonu. Na straně poražených skóroval dvakrát Alexandr Ovečkin.

Rittich, který podepsal v létě s Los Angeles jednoletou smlouvu, přitom začal sezonu na farmě. Klub si jej vytáhl do hlavního týmu v prosinci a český gólman šanci využil. V zápase proti Minnesotě se stal druhou hvězdou zápasu, předčil jej pouze Viktor Arvidsson, který si připsal gól a přihrávku. Stejné bilance dosáhl i Anže Kopitar. Slovinský útočník se stal 52. hráčem v historii NHL, který v soutěži nasbíral 1200 bodů.

Los Angeles Kings směřovali za výhrou od začátku, po třech gólech vstřelili v první i druhé třetině. „Zápas byl vyrovnanější, než ukazuje skóre,“ uznal trenér Los Angeles Jim Hiller. „Kdyby to skončilo 3:2 nebo 4:3, nikdo by se nedivil. Brali bychom to. Měli jsme ale trochu štěstí při pár tyčkách a taky David předvedl několik dobrých zákroků. Mohlo to být těsnější, ale myslím si, že jsme odehráli slušný zápas od začátku do konce,“ doplnil.

Dallas prohrával po úvodní třetině 0:1, ale ve 46. minutě už vedl 5:1. Pátý gól padl po akci Faksy. Český útočník se odvážně natlačil od zadního mantinelu před branku a jeho střelu sice gólman chytil, ale z dorážky se prosadil Craig Smith. Na obratu se podílel gólem i Jamie Benn, který nastoupil k 1100. zápasu v NHL a všechny je odehrál v barvách Stars. V brance Arizony dostal přednost Connor Ingram před Karlem Vejmelkou.

„Dobře jsme začali, ale od druhé třetiny nás zatlačili a až příliš často jsme ztráceli puky,“ uvedl trenér Arizony Andre Tourigny. „Jsou výborní ve hře okolo branky, a to je důvod, proč jsou jedním z kandidátů na Stanleyův pohár,“ doplnil kouč. Dallas ztrácí jen bod na Vancouver, vedoucí tým Západní konference.

Další Matthewsova show

Matthews si upevnil vedení v tabulce střelců. Na kontě má 57 zásahů, o třináct více než na čtvrtém místě David Pastrňák z Bostonu. Americký útočník skóroval už po šestnácti sekundách a ve 33. minutě zvýšil na 3:1. Na obě branky mu přihrál Max Domi, který v zápase asistoval čtyřikrát. „Měli jsme nulovou odpověď na hráče číslo 34,“ vyzdvihl trenér Washingtonu Spencer Carbery Matthewse, jehož označil za hlavní důvod, proč prohráli.

Ovečkin dal v posledních dvou měsících 15 branek a přibližuje se historickému rekordu NHL v počtu nastřílených gólů. Na kontě má 845 branek, Wayne Gretzky vede s 894 trefami.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nikita Kučerov 41 77 118 67 3 22 261 2. Nathan MacKinnon 43 74 117 69 29 34 335 3. Connor McDavid 26 82 108 64 28 30 225 4. David Pastrňák 44 55 99 70 21 45 336 5. Artěmij Panarin 38 56 94 69 11 22 243 6. Mikko Rantanen 37 57 94 69 13 48 234 7. J.T. Miller 33 56 89 69 29 47 159 8. William Nylander 37 51 88 67 0 22 269 9. Leon Draisaitl 32 54 86 66 19 66 183 10. Auston Matthews 55 29 84 66 21 4 285 Zobrazit celou tabulku

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:57. Ovečkin, 33:34. McMichael, 46:42. Ovečkin Hosté: 00:16. Matthews, 20:56. W. Nylander, 32:59. Matthews, 39:35. McCabe, 47:58. McMann, 48:36. Bertuzzi, 56:02. Tavares Sestavy Domácí: C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Sandin, T. van Riemsdyk, Alexejev – Oshie, McMichael, Ovečkin (C) – Wilson (A), D. Strome, Mirošničenko – Milano, Lapierre, Pacioretty – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Hosté: Woll (Samsonov) – Timmins, Rielly (A), McCabe, Benoit, Liljegren, Edmundson – Domi, Matthews (A), Bertuzzi – W. Nylander, Tavares (C), Knies – N. Robertson, Kämpf, McMann – Gregor, Holmberg, Dewar. Rozhodčí B. Schrader, D. O´Rourke – R. Galloway, S. Cherrey Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 17 727 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:34. Stankoven, 31:55. Benn, 32:24. Seguin, 44:12. J. Robertson, 45:25. Cr. Smith Hosté: 19:45. Keller, 48:50. Leonard Sestavy Domácí: Oettinger (M. Murray II) – Heiskanen, Harley, C. Tanev, Lindell (A), Lundkvist, R. Suter – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Duchene, Marchment – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Steel, Faksa, Cr. Smith. Hosté: Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, Kesselring, Välimäki, J. Brown, Dermott – Schmaltz (A), Bjugstad, Keller (A) – Guenther, L. Cooley, Crouse (A) – Carcone, Kerfoot, Maccelli – O'Brien, McBain, Leonard. Rozhodčí South, Lee – Kovachik, Mills Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků