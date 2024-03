Dusno na tréninku Bruins. Probuďte se kur**! řval kouč na Pastrňáka a spol.

Po prohraném sobotním zápase s Flyers 2:3 nepanovalo v týmu Bruins ideální rozpoložení. Co víc, hráči si ho přenesli i do úvodu pondělního tréninku, pořádně namíchli Jima Montgomeryho. Tomu se jejich přístup vůbec nelíbil, a tak jim to dal následně pořádně najevo. „Někdy je potřeba zvýšit hlas a získat si pozornost kluků,“ pravil poté diplomaticky hlavní trenér.

Boston ztratil vyrovnaný souboj s Philadelphií minutu a půl před koncem, kdy o výhře domácích rozhodl Tyson Foerster. Byla to druhá prohra v řadě. Předtím Bruins nestačili na Rangers (2:5). To, že by ztratili v základní hrací době dva duely za sebou, se jim stalo naposledy 22. a 23. prosince. Výsledky mají k ideálu daleko a tým ztrácí vyrovnané souboje. Jim Montgomery byl rozladěn především z nezvládnuté koncovky. To, co se pak stalo na pondělním tréninku, jeho náladu rozhodně nezlepšilo. Naopak.

Čtyřiapadesátiletému trenérovi se nelíbilo, jak jeho svěřenci přistoupili k úvodnímu cvičení, které s realizačním týmem připravil. Svou nespokojenost dal proto pořádně najevo. „Probuďte se kur…!“ zařval v tréninkové hale.

Jak celá situace pokračovala?

Zapískal na píšťalku, řekl hráčům, ať se rozdělí do dvou skupin a postaví se na brankovou čáru. Pak museli přejíždět z jedné strany Warrior Ice Areny na druhou. Obě party tak učinily čtyřikrát, než se zase mohly vrátit do klasického tréninkového režimu.

„Nelíbilo se mi, jak jsme zápas dohráli,“ vrátil se k prohře Montgomery. „Bylo to dobré utkání, mělo náboj play-off. Fyzicky bylo velmi náročné. Myslím, že jsem neodvedl dostatečně dobrou práci při vysvětlování detailů a řízení hry, které potřebujeme. Pak jsme nebyli v pondělí připraveni začít trénink včas. Kluci nevěděli, co mají dělat. Musí nést nějakou zodpovědnost,“ vysvětloval pro web The Athletic.

U týmů v NHL vzhledem k náročnosti programu není ve zvyku, aby hráči jezdili při tréninku „bazény“. O to víc překvapil Montgomery, který je známý tím, že dbá na to, aby byli jeho svěřenci v průběhu celé sezony maximálně připraveni a koncentrováni.

Kanadský trenér volí většinou spíše pozitivní přístup. Snaží se hráče motivovat do další práce. Teď však nasadil masku zlého muže. Vycítil, že je zapotřebí tým probrat. Bylo to i s cílem pro play off, které se nezadržitelně blíží. Bostonu zbývá už jen deset zápasů, aby vyladil formu na nejdůležitější část sezony. Naposledy vítěz základní části nečekaně shořel už v prvním kole s Floridou.

„Myslím, že náš tým ještě není připraven na vyřazovací boje. Musíme pokračovat v testování,“ řekl Montgomery.

Nejde ovšem jen o dva nepovedené duely nebo zpackaný úvod tréninku. Bruins nejsou ve formě už delší dobu. Od All Star přestávky vyhráli pouze deset zápasů a hned třináctkrát odcházeli poraženi. V šesti z nich si přitom připsali alespoň bod. Pouze deset týmů vyhrálo méně utkání, z toho devět z nich se nachází mimo postupové příčky pro play off. Není divu, že v klubu jsou rozladění.

Úpadek formy potvrzují i čísla. Od 7. února vstřelil mančaft jen 2,91 gólu na zápas (21. místo) a naopak 3,04 gólu inkasoval (16. místo). Nedaří se ani v jinak promakaných přesilovkách, ve kterých se spoléhá na kulomet Davida Pastrňáka. S efektivitou 18,2 % je tým až na 22. příčce. Pokud by v tomto rozpoložení vstoupil Boston do play off, opakoval by se loňský propadák. A to nikdo v organizaci nechce.

Proto se sami hráči nediví tomu, že je jejich „šéf“ nespokojený. „Každý den je naší prací být ve formě. Na začátku tréninku jsme nebyli, takže je to od Montyho (Montgomery) skvělá připomínka, že očekávání jsou zde vysoká. Bylo to zcela oprávněné. Zejména s ohledem na zápasy, které nás čekají, a na to, kde se v sezóně nacházíme,“ věděl kapitán Brad Marchand.

Stejně viděli situaci i ostatní. „Musíte každý den přijít do práce, snažit se a být ve střehu. My jsme na začátku nebyli, takže někdy to chce vzkaz. Zasloužili jsme si to. Vrátili jsme se, bojovali a poté jsme měli docela dobrý trénink,“ popisoval webu The Hockey News Charlie Coyle.

Boston teď čeká obtížná pětizápasová venkovní šňůra. V ní se ukáže, jak Montgomeryho budíček zafungoval. Postupně narazí na Floridu, Tampu Bay, Washington, Nashville a Carolinu.

