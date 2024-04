Jak týmy z NHL přepínají na mód play off: benefit může být i nezkušenost

Jedním z hlavních důvodů vyrovnanosti NHL je tzv. salary cap, platový strop. V závěru základní části jsou ve hře o play off stále tři čtvrtiny týmů, a to dodává soutěži na atraktivitě. Ve finiši nastává čas přeřadit na jiný mód, na jinou rychlost a prosadit se v play off. To se počítá nejvíc. S jistou mírou nadsázky se dá říci, že v základní části se bojuje o individuální trofeje, v play off se bojuje o úspěch týmu. O Stanley Cup.

Režim play off

V režimu play off se koncentruje vše do příštího zápasu. Tréninkový čas v tomto období sezony velmi klesá. Trenéři se výrazně zaměřují na odpočinek a regeneraci. Tréninky bývají velmi krátké, procvičují se malé fragmenty hry, které je třeba zpřesnit. Je to všechno o přípravě, rutině a výkonu v den zápasu. Poté se to resetuje, obnoví a znovu nastaví o dva dny později pro další zápas.

„Jak se týmy blíží k poslední čtvrtině základní části, stále více trenérů mluví o tom, že jsou v režimu play off. Týmy začnou zrychlovat hru, aby se buď připravily na play off v boji o Stanley Cup, nebo aby se do něj vůbec mohly kvalifikovat,“ říká Davis Payne, bývalý hlavní trenér St. Louis Blues.

Většina týmů, které jsou téměř jasně v play off, chce udržet pozici nebo se ještě posunout v tabulce nahoru, aby měly výhodu domácího ledu. Top týmy chtějí na závěr sezony zvýšit svoje šance pro play off a často posilují sestavu, když za cenu odevzdání talentu nebo tzv. draft pick získají zkušeného hráče, který může pomoci nejen na ledě, ale i v kabině.

Týmy z vrcholu tabulky

Top týmy, které jsou tzv. v klidu, řeší herní styl a zaměřují se na specifické prvky své hry a speciální týmy. Musíte si klást otázky typu: Děláme všechno správně do útoku i do obrany? Ve kterých prostorech hřiště nejvíc bráníme? Kde znovu získáváme puky? Jak agresivně útočíme s pukem? Jdeme důrazně do rohů a do předbrankového prostoru? Rozhoduji se jako trenér správně? Mám jasně poskládanou sestavu? A kdo zaskočí v případě zranění nebo neefektivity? Mám jasnou jedničku do brány?

Jim Montgomery, trenér Bostonu, i vzhledem k tomu, že v minulé sezoně Bruins neuspěli v prvním kole play off, chtěl už na začátku března ukončit pravidelné střídání brankařů a začít jednomu dávat minimálně tři zápasy za sebou, aby se co nejvíc přiblížili módu play off. Protože je to těžké rozhodnutí, GM Don Sweeney dokonce chtěl jednoho z nich, Linuse Ullmarka, vyměnit do Los Angeles. Nevyšlo to, a tak se Jim musí rozhodnout sám.