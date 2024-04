Suchánek musel podpis v NHL tajit: Mamka se pořád ptala... Co on a MS?

Zleva David Jiříček, Eduard Šalé a Jiří Kulich se starají o brankáře Tomáše Suchánka ve finále MS do 20 let proti Kanadě • Profimedia.cz

Na vstupních draftech do NHL čekal marně, žádný z klubů si ho nevybral. I tak si dvacetiletý brankář Tomáš Suchánek dětský sen splnil. Gólman San Diego Gulls, opora stříbrné reprezentace do 20 let z roku 2023, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Anaheimem. Nejtěžší moment slavnostního okamžiku? Udržet novinku v tajnosti před rodinou. „Nesměl jsem mluvit, dokud to nebude oznámeno oficiálně. Bylo strašně těžké tohle před rodiči tajit,“ usmívá se Suchánek v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Zvlášť když se mamka pořád ptala, jestli mám nějaké novinky, jestli se v klubu něco řeší, co agent... Bylo fakt těžké nic neprozradit. Snad to rodiče pochopí.“