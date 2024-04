Trpělivost se vyplatila: Columbus povolal Jiříčka. MS je ale v ohrožení...

David Jiříček v zápase proti Rakousku na MS do 20 let • Profimedia.cz

V sezoně si kolikrát připadal jako na horské dráze. Vedení Blue Jackets s ním posunovalo mezi farmou a hlavním týmem. Teď se po psychicky nelehkém období na Davida Jiříčka usmálo štěstí. Blue Jackets ho povolovali zpátky do NHL, kde by měl zůstat až do konce základní části. „V Clevelandu na sobě zapracoval,“ odůvodnil návrat dočasný generální manažer John Davidson.

Nejspíš si každý vybaví Jiříčkovu frustraci z konce ledna, kdy si do médií postěžoval, že s ním v Columbusu nezacházejí podle představ. „V NHL jsem hrál dobrý hokej. Teď jsem hráčem NHL. Můj názor je, že bych v ní měl být,“ prohlásil tehdy.

„Vidím kluky ze stejného draftu, jako jsou Šimon Nemec (New Jersey) a Kevin Korchinsky (Chicago), kteří dostávají šanci v přesilovkách. V NHL hrají spoustu minut. Jsou to jiné týmy, takže i rozdílné situace. Mohu se ale s nimi srovnávat. Prostě chci mít šanci hrát jako oni,“ vyprávěl.

Bylo to ještě v době, kdy klubu vládl z pozice generálního manažera Jarmo Kekäläinen. Fin ale 15. února dostal po dlouhých 11 letech padáka, a s tím přišla i nová šance pro šestku draftu 2022.

„Doufáme, že s námi dokončí sezónu. Snad bude hrát dobře. Že bude chybovat, se může stát, protože to dělají všichni mladí hráči. V Clevelandu ale dostával hodně času na ledě, hrál spoustu přesilovek. Uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl po povolání Jiříčka do hlavního týmu Davidson.

Když se trenéra Pascala Vincenta ptali minulý měsíc, na čem by měl nadějný bek zapracovat, odpověděl: „Chceme, aby zlepšil prostorové vnímání, protože pokud ho v NHL nemáte, je to opravdu těžké. Ne že by to všichni obránci uměli skvěle, ale musíte to mít.“

Celkově odehrál český reprezentant v probíhající sezoně AHL 26 zápasů a získal v nich 17 bodů (7+10). „Byl to dobrý voják, dopřejme mu nějaký čas v nejlepší lize. Je to součástí další kapitoly, jak se posuneme vpřed,“ odůvodňoval Davidson návrat nadějného obránce.

Ten musel v této sezóně pětkrát podstoupit přesun mezi Columbusem a Clevelandem, a to včetně pětidenního povolání v lednu a jednodenního mimořádného posunu výš v březnu. Ani v jednom případě se však na ledě nejlepší ligy světa neobjevil. Poslední start se datuje k 9. lednu.

Vrátil se do ní až ve čtvrtek, kdy se dočkal 36. zápasu v sezoně. Columbus přivítal v Nationwide Areně Islanders. O vítězný duel se ovšem nejednalo a Blue Jackets padli 2:4. Dvacetiletý bek nastoupil ve třetí obraně vedle Jake Beana a na ledě strávil 12 minut a 49 sekund. Do statistik se však zapsat nedokázal.

Blue Jacktes jsou se 62 body na posledním místě Východní konference a do konce jim zbývá odehrát posledních šest utkání. V nich může český reprezentant ukázat progres, kterého v Clevelandu dosáhl.

V AHL dostával hodně prostoru v přesilových hrách, kde z modré čáry pálil na brankáře tvrdé projektily. Gólově se z nich dokázal prosadit dvakrát. Jestli v početních výhodách dostane prostor i v Columbusu, však jisté není.

„Rozhodnutí je na trenérech,“ řekl k situaci Davidson. „Na konci sezony jsme v pozici, kdy chceme hrát dobře, ale musíme se už rovněž koukat na příští roky, takže se ho pokusíme zlepšovat,“ dodal. Jiříčkův návrat do týmu, kterému končí po základní části sezona, ještě neznamená, že bude k dispozici národnímu celku pro domácí mistrovství světa. Cleveland je totiž v severní divizi AHL na třetím místě a kráčí do play off. Je možné, že po skončení v Blue Jacktes bude muset zamířit zpátky na farmu.