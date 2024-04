Takhle si Boston lítá na zápasy. Pastrňák udělal prohlídku letadla

"Co to má být?" ptá se trenér Bostonu Jim Montgomery Davida Pastrňáka, který dělá videoprohlídku letadla s brýlemi s kamerou • twitter.com

Zajímá vás, jak hokejisté z NHL cestují na své zápasy napříč celou Severní Amerikou? Díky Davidu Pastrňákovi máte možnost nakouknout. Český útočník si na cestu Bostonu do Raleigh, kde nastoupí do utkání s Carolinou, nasadil brýle s kamerou a pro fanoušky natočil menší prohlídku paluby klubového letadla. „To je kamera,“ několikrát opakoval havířovský rodák. Hráči i trenéři Bruins mají uvnitř pro ukrácení cesty zajištěný kvalitní servis od různých dobrot až po místa s karetním stolem.

Drazí pasažéři, nástup na palubu! Letadlem mířícím z Bostonu do Caroliny vás provede česká hvězda NHL. Kdepak, z Davida Pastrňáka se nestal stevard, ve spolupráci s klubem mu ovšem bylo umožněno, aby příznivcům Bruins poskytl menší náhled za oponu. Sedmadvacetiletý snajpr si na cestu za zápasem s Hurricanes vzal brýle s kamerkou, které zapnul těsně před příchodem do letounu.

Že se jedná o klubové letadlo, poznáte takřka okamžitě, jelikož u vchodu leží na podlaze logo Bostonu. „Dobrý večer,“ zahájil Pastrňák prohlídku pozdravem se členy posádky, z nichž jedna z letušek měla na sobě oblečený týmový dres.

„Podívejte, tady se léčí trenéři,“ řekl český reprezentant u prvních sedadel, kde si již hlavní kouč Jim Montgomery právě odkládal věci. „Co to má jako být?“ ptal se zkušený trenér s úsměvem svého svěřence. Pastrňák ho ujistil, že má kameru a natáčí video do klubového seriálu „Behind the B.“

Jen co prošel k místům, kde obklopeni klubovými symboly sedí hráči, zaměřil se na stoly s jídlem. Bruins si při letu mohli dopřát burgery, ovoce, cupcaky či další dezerty. Někteří z hokejistů jako například kapitán Brad Marchand, měli dokonce už na svém místě připraveni i krabici s pizzou. Hned za občerstvením byl připravený tzv. „karetní stůl“, který hokejisté obzvláště při dlouhém letu jistě rádi využívají.

„A tady je Leo,“ zatahal Pastrňák za obránce Matta Grzelcyka. „Jak to jde? Co to je?“ odpověděl americký zadák. Následně se přesunul ke třem spoluhráčům stojícím v cestě, kteří se zrovna o něčem bavili. „Jo, dlouho jsem to nevěděl,“ utrousil bek Brandon Carlo. „Cože?!“ vyjekl útočník Pat Maroon. Pasta zjišťoval, o co jde. Parťáci zrovna řešili legendárního střelce Bruins Cama Neelyho a jeho přezdívku „Seabass“, tedy „Mořský okoun“.

Prohlídku zakončil Pastrňák u svého sedadla. Ještě než se posadil, vyměnil si letmý pohled s krajanem a spoluhráčem z lajny Pavlem Zachou . „Tak dobře, panstvo. Ještě kouknu na film a půjdu spát,“ řekl momentálně se 104 body (46+58) nejproduktivnější Čech v základní části NHL. Jen co zapnul mobil, objevila se na tapetě fotka s Pastrňákovou dcerou Freyou Ivy. „A dám si nohy nahoru,“ dodal.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nikita Kučerov 42 88 130 74 7 22 290 2. Nathan MacKinnon 48 79 127 75 32 38 372 3. Connor McDavid 29 97 126 72 31 30 248 4. Artěmij Panarin 45 64 109 76 18 22 277 5. David Pastrňák 46 58 104 76 23 47 357 6. Mikko Rantanen 39 62 101 75 17 48 254 7. Auston Matthews 63 36 99 74 31 6 333 8. Leon Draisaitl 37 61 98 74 23 74 203 9. J.T. Miller 35 61 96 76 27 56 176 10. William Nylander 40 55 95 75 5 22 296 Zobrazit celou tabulku

