Rousek chce být stálicí Buffala: Mám na NHL. Hrát v Praze by bylo nádherné

Zase je o kousek dál. Začátkem března si ho podruhé v sezoně vytáhli z farmy do NHL. Pár zápasů sledoval z press boxu, v poslední době ale už nastupuje Lukáš Rousek za Buffalo pravidelně. „Tým chce vidět, jak to zvládám. Jsem za to vděčný a chci se uplatnit. Mám na to hrát NHL,“ věří 24letý útočník. Touží se prodrat mezi stálice a zahrát si za Sabres taky na začátku příštího ročníku v Praze.

V Sabres pobývá už přes měsíc. V nynější sezoně za ně sehrál dohromady 11 zápasů, připsal si dvě asistentce. Střídá třetí nebo čtvrtou lajnu. Buffalo se do Stanley Cupu nedostane, jenže po základní části by se měl Lukáš Rousek vrátit do Rochesteru, který má nakročeno do play off AHL. Zde měl ve 48 utkáních bilanci 10+28. S generálním manažerem reprezentace Petrem Nedvědem se nedávno bavil o mistrovství světa v Praze. „Velká šance na uvolnění nebude, ale uvidíme, co se stane,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Za Buffalo jste párkrát naskočil už začátkem sezony, teď jste v hlavním týmu přes měsíc. Jednou hrajete třináct minut, jindy míň než deset. Jak jste spokojený?

„Vnímám to vesměs pozitivně. Hodně záleží na průběhu zápasu, podle toho se odvíjí i můj icetime. Snažím se každé střídání odevzdat a plnit, co po mně vyžaduje trenér. To znamená hodně energie, bruslení a dobrou obranu.“

Převážnou část sezony jste ale přece jen strávil na farmě. V čem vidíte největší rozdíl mezi AHL a NHL?

„V herní kvalitě. V NHL jsou o něco šikovnější a chytřejší hráči, což se promítá úplně do všeho. Tohle je nejlepší soutěž na světě. Tomu odpovídá i kvalita hráčů.“