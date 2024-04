Tohle se v NHL nestává. „Boj“ brankáře se sluncem je hit: vyvolený k výhře!

Vyvolený hokejovým bohem. Fanoušci na sítích vtipkují na adresu finského brankáře Joonase Korpisala poté, co mu výhled v brance rušilo sluneční světlo • twitter.com

Na starších zimácích mohou být fanoušci na podobnou podívanou zvyklí. V multifunkční aréně, ve které se mimo jiné hrají zápasy NHL, jde ale o velkou raritu. Během utkání Washingtonu s Ottawou (2:3p) došlo ke kuriózní situaci, kdy otevřenými dveřmi v horním prstenci Capital One Areny pronikl do haly sluneční svit, který mířil přímo na gólmana Senators Joonase Korpisala. Sudí až poté, co finský brankář rozhazováním rukou naznačoval, že mu světlo brání při výhledu, hru přerušili. Vtipným momentem se nyní baví fanoušci na sítích.