Situace Čechů v zámoří. Kteří krajané jsou volní pro MS a koho čeká play off?

Před koncem základních částí NHL a AHL už je téměř jasné, kteří Češi by měli být mimo play off a zároveň k dispozici reprezentačním trenérům • FOTO: koláž iSport.cz Událost roku pro české hokejové fanoušky se kvapem blíží. Reprezentační mančafty se začínají sjíždět na přípravné kempy před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Mezitím ke svému finiši spějí základní části zámořských soutěží. Pro národní tým jsou stěžejní NHL a farmářská AHL, ve kterých působí několik desítek Čechů. V článku iSport.cz se podívejte, kteří krajané by mohli dorazit na šampionát a naopak koho by se měli týkat vyřazovací boje.

Lukáš Dostál a Radko Gudas Anaheim už od ledna ví, že účast ve vyřazovacích bojích se ho nebude týkat ani letos. Oba čeští hráči u Ducks patří mezi adepty pro nominaci na šampionát v Praze. Radko Gudas by měl plnit roli prvního či druhého obránce národního týmu. V NHL hraje další výborný ročník a patří opět mezi nejlepší defenzivní beky ligy. Lukáš Dostál měl výborný vstup do sezony, v průběhu ročníku se jeho forma ale mírně zhoršovala. Přesto se očekává, že by měl být dvojkou, případně trojkou české reprezentace. Oba hráči budou po základní části volní.

Jiří Smejkal V létě podepsal s organizací Ottawa Senators, ovšem příliš šancí v NHL nedostal. Zasáhl pouze do 12 utkání, zapsal jednu asistenci. Většinu sezony trávil na farmě. Ve 45 utkáních zapsal 22 bodů. Ottawa se do play off nepodívá. Belleville je však blízko k postupu v AHL. Momentálně má stejný počet bodů jako Utica na 5. (postupujícím) místě v Severní divizi, ovšem Senators mají dva zápasy k dobru.

Karel Vejmelka a Jan Jeník Arizona je už bez šance na postup do play off. Brankář Karel Vejmelka bude po základní části tedy volný. Měl by se s Lukášem Dostálem podělit o roli brankáře číslo dva a tři. To se ale nedá říci o Janu Jeníkovi. Tucson patří mezi nejlepší týmy základní části a postup do vyřazovacích bojů už má jistý. Třiadvacetiletý útočník v 52 utkáních zapsal 36 bodů (16+20). V NHL nastoupil v probíhající sezoně jen do jednoho utkání.

Jakub Škarek Byť v AHL postupuje 23 týmů z 32, Bridgeport patří mezi ty celky, kterých se play off nynější ročník nebude týkat. Islanders jsou suverénně poslední ve své divizi. New York Islanders ale stále bojují o postup. Pokud by se jim na poslední chvíli podařilo si vybojovat místenku v play off, je možné, že by gólman Jakub Škarek nebyl případně uvolněný pro reprezentaci. Islanders by si ho mohli ponechat v záloze jako třetího brankáře za Sorokinem a Varlamovem.

David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko Boston opět patří mezi nejlepší kluby základní části a už si zajistil postup do play off. A i když se od Bruins očekává, že ve vyřazovací části půjdou vysoko, po loňském vyhučení v 1. kole s Floridou nemají nic jistého. Všichni tři čeští reprezentanti tak měli přislíbit, že v případě brzkého vypadnutí v bojích o Stanley Cup jsou ochotni přiletět na mistrovství světa. Pro zajímavost: první kolo play off NHL by mělo končit nejpozději cca 4. května. První utkání český národní tým odehraje 10. května proti Finsku.

Adam Klapka a Daniel Vladař 203 cm a 107 kg. To jsou parametry Adama Klapky, který nezažívá vůbec špatný ročník. V 60 utkáních na farmě Flames nasbíral 43 bodů (20+23) a dostal šanci i v hlavním týmu. Ve čtyřech utkáních nebodoval. Wranglers ovšem mají už jistý postup do play off. Oproti tomu Calgary se do vyřazovacích bojů nepodívají. Není to však podstatné, neboť pro Dana Vladaře už sezona definitivně skončila vinou zranění.

Jiří Kulich a Lukáš Rousek Nemálo fanoušků by si přálo vidět Jiřího Kulicha jako jednoho z nejtalentovanějších českých střelců na mistrovství světa v Praze. Šance ale nejsou velké. Byť společně s Kulichem naskočili i do utkání v NHL, jejich sezona bude pokračovat v AHL. Sabres sice stále živí teoretickou šanci na postup do play off, ovšem byl by to zázrak, kdyby se to povedlo. Kulich i Rousek patří mezi klíčové hráče Rochesteru, který má našlápnuto k tomu, aby do vyřazovacích bojů postoupil. Momentálně ve své divizi hájí sedmibodový náskok na předposlední Belleville.

Pavel Čajan, David Jiříček, Stanislav Svozil a Jakub Zbořil Národní tým se netají tím, že by na šampionátu rád nominoval zadáka Davida Jiříčka. Šanci mají ovšem i Stanislav Svozil s Jakubem Zbořilem. Pokud ale nedostanou povolení od organizace Blue Jackets, čeká je play off na farmě. Cleveland patří mezi nejlepší mančafty základní části AHL a postup do play off už má prakticky jistý. Na Belleville má náskok pohodlných osm bodů.

Martin Nečas Jeden z nejlepších českých hokejistů v NHL se do Prahy nejspíš jen tak nepodívá. Hurricanes už mají jistý postup do play off, ve kterém budou patřit opět mezi největší favority na zisk Stanley Cupu. Je to stejné jako v případě Bostonu. Pokud Carolina včas nevypadne, se službami Martina Nečase národní tým počítat nemůže.

Aleš Stezka Minulý ročník v dresu Vítkovic se Aleši Stezkovi povedl natolik, že si vysloužil smlouvu s organizací Seattle Kraken. V probíhající sezoně nastupuje v AHL a ve 24 utkáních zastavil 91,3 % střel soupeřů. Coachella Valley Firebirds je momentálně druhým nejlepším týmem základní části. Postup do vyřazovacích bojů už má tedy zajištěný. Stezka tedy po konci dlouhodobé části ročníku volný nebude.