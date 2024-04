Přesun v NHL se blíží. Arizonu koupí boháč z NBA, zadní vrátka k návratu

Vypadá to, že ve Phoenixu se lidé na NHL příští sezonu už nepodívají. Klub, který se do Arizony přestěhoval z Winnipegu v červenci 1996 a za celou dobu se mu nepodařilo dosáhnout stability, má změnit působiště. Novou adresou by mělo být Salt Lake City. Zde by měl prosperitu týmu zajistit majitel basketbalového Utah Jazz Ryan Smith.

Zpráva, že by se měla Arizona stěhovat směr Salt Lake City, rozvířila vody v NHL stejně jako boje o postup do play off. Navenek se informace prodrala minulý týden ve středu. Od té doby došlo k velkému posunu a přesun klubu z Phoenixu vypadá velmi reálně. Podle ESPN by NHL mohla odkoupit Coyotes od majitele Arizony Alexe Meruela za částku kolem jedné miliardy dolarů. Liga by pak prodala klub právě majiteli Utahu až za 1,3 miliardy dolarů.

Web The Athletic uvádí, že spekulace potvrdil i generální manažer klubu Bill Armstrong. Ten už s aktuální situací obeznámil i hráče. Zároveň jim sdělil, že pokud ke stěhování skutečně dojde, dostanou možnost novou lokalitu navštívit.

Armstrong se s týmem sešel před pátečním zápasem proti Oilers, jelikož hráči chtěli odpovědi poté, co se v uplynulém týdnu prudce zvýšily spekulace o možném přesunu klubu. O tom, že GM promluvil k týmu, informoval jako první Craig Morgan z PHNX Sports.

Co konkrétně v proslovu zaznělo, ovšem jisté není. Některé zámořské zdroje uvádějí, že také to, že stěhování na novou adresu je pravděpodobné nebo dokonce téměř jisté. Podle jiných bylo naopak vše prezentováno jako pouze možné. Arizona i navzdory těžké situaci zápas s Edmontonem zvládla a vyhrála 3:2 v prodloužení.

„Kluci se nechtěli vzdát, nechtěli nic vypustit. Byl to jeden z nejlepších dnů za poslední tři roky. Bylo krásné vidět, jak hráči reagovali a bojovali jeden za druhého. Opravdu drželi pohromadě,“ popisoval náladu v týmu po přijetí informace hlavní trenér André Tourigny.

Jasno může být za pár dnů

Chování ze strany majitelů Coyotes naznačuje, že k přesunu nakonec dojde. K finálnímu verdiktu a přestěhování by mohlo dojít již 18. dubna. „Má to na tým velký dopad, protože naši hráči hrají ve Phoenixu rádi,“ řekl kouč pro Arizona Sports's Wolf & Luke.

Situace se ovšem netýká jen samotných hráčů, ale i celého pracovního personálu, který se o klub stará. Pro nikoho to není šťastná situace. Buď se zaměstnanci přesunou do Salt Lake City, nebo přijdou o práci.

„31 členů personálu nemá smlouvu na příští rok. Tihle lidé mají ve Phoenixu rodiny, někteří mají děti. Jejich partneři mají práci a budou se teď muset rozhodnout, jestli se s týmem budou stěhovat,“ přiblížil Tourigny.

Zatím není nic oficiálně stanoveno, ale je nepříjemné vidět, že všichni, kdo jsou s Coyotes spojeni, zůstávají v nevědomosti, protože se jim kvůli jednoduchému obchodnímu rozhodnutí zcela změní život.

Zpráva o tom, že majitel Utah Jazz Ryan Smith má zájem o klub NHL, přišla už koncem ledna. Coyotes po tomto vývoji zaznamenali čtrnáctizápasovou sérii porážek, což se dnes nejeví jako náhoda. „Určitě to bylo v našich hlavách,“ řekl webu The Hockey News nejproduktivnější hráč týmu Clayton Keller. „Někdy si můžete říct, že to není rozptýlení, ale samozřejmě rodiny to mají v podvědomí, lidé si o tom pořád píšou, drží se vám to v hlavě,“ popisoval.

Pětadvacetiletý útočník odehrál za Coyotes 517 zápasů, ve kterých nasbíral 415 bodů (166+249). Postupně se vypracoval v hlavní hvězdu a tahouna týmu. Během svého působení navíc zažil řadu dalších problémů, které se s klubem táhly. Proto se snaží být v těžké a nejisté době spoluhráčům oporou. „Snažil jsem se pomáhat ostatním klukům,“ řekl Keller. „Pořád mám úžasnou práci a miluju to, co dělám, takže jsem za to vděčný,“ dodal.

Majitel chce vrátit NHL do Phoenixu

Přestože to s největší pravděpodobností vypadá na stěhování do Salt Lake City, majitel Arizony Alex Meruelo se stále věnuje dražbě pozemků, na kterých by mohla vyrůst nová hala. Doufá totiž, že by se v budoucnu mohl klub do Phoenixu opět vrátit. Aukce by se měla uskutečnit 27. června, tedy už po případném přesunu.

Emily Kaplanová z ESPN zároveň uvedla, že majitel Coyotes bude mít nadále kontrolu nad farmářským týmem Tucson Roadrunners. Tým z AHL by v příští sezoně mohl hrát v Mullet Areně, kterou nyní obývá první tým.

Meruelo prý souhlasil s prodejem týmu poté, co si zajistil smluvní právo reaktivovat franšízu do pěti let od data dohody a vyvolat rozšiřovací draft, pokud bude postavena aréna. Uvedl to John Gambadoro z Arizona Sports.