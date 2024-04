Hertl v play off proti krajanovi. Odhad, kteří Češi dorazí na MS z NHL

Základní část NHL je uzavřenou záležitostí. Zatímco o dvojicích pro play off ve Východní konferenci bylo jasno už dříve , o složení na Západě rozhodl až úplně poslední duel. Los Angeles s náhradníkem Davidem Rittichem otočilo přestřelku s Chicagem (5:4 v prodloužení), zajistilo si tak střet proti Edmontonu. I další série mohou zajímat národní tým, který bude vyhlížet posily pro domácí mistrovství světa. Jak to s šancemi na jejich příjezd vypadá?

Z českého pohledu pomoc směrem k šampionátu v Praze a Ostravě nehrozí. Jak Manitoba, tak Colorado Eagles si zajistily účast v play off AHL, čímž mizí i teoretická šance na povolání Kristiána Reichela či Ondřeje Pavla do kempu. Brankář Pavel Francouz je dlouhodobě zraněný, kariéra pro něj možná skončila.

Série, která by za normálních okolností patrně neměla vážného favorita, se přiklání mírně na stranu Jets vlivem posledních zápasů základní části. Klub z Winnipegu totiž nepadl hned v osmi případech v řadě a do vyřazovací fáze vstupuje v perfektním rozpoložení. Naproti tomu Colorado hrálo jako na houpačce, třebaže v závěrečném duelu zdolalo přesvědčivě 5:1 Oilers.

Edmonton – Los Angeles

Šance na českého reprezentanta: 50 % (David Rittich)

Na další souboj Západní konference se těší reprezentační trenér brankářů Ondřej Pavelec. Nabitý Edmonton s hvězdným Connorem McDavidem usiluje o úspěch, defenzivní Kings by ovšem mohli jeho snahy účinně bortit. V kádru outsidera figuruje jako dvojka brankář David Rittich, který fenomenálně oživil zámořskou kariéru a prokazoval úspěšnost zákroků 92,1 %. Osvědčil se jako spolehlivý záskok.

Rodák z Jihlavy by tak mohl spolu s Petrem Mrázkem usilovat o pozici reprezentační jedničky. Los Angeles by ovšem muselo v prvním kole utrpět porážku. Není tajemstvím, že národní tým chce složit brankářskou trojici z mužů z nejlepší ligy světa. Rittich by se do skládačky náramně hodil.

Tip iSport.cz: 4:2