Hvězdné války: Pastrňák vs. Matthews a české dilema. Komu přát postup?

Nastává každoroční dilema. Přát Davidu Pastrňákovi a jeho Bostonu Stanley Cup, nebo brzké vypadnutí z play off s vidinou příjezdu elitního tuzemského střelce na světový šampionát? Zvlášť letos, kdy se mistrovství uskuteční v Praze a Ostravě, je to palčivé téma. Bruins zkusí odkutálet obří balvan z Toronta. „Nechceme vypadnout! Všichni jsme nastavení, připravení,“ říká pro deník Sport Jakub Lauko, další krajan v sestavě Bostonu.

Vloni Bruins vstupovali do vyřazovací fáze v pozici totálních favoritů. Získali rekordních 135 bodů, opanovali základní část, domácí arénu si přestavěli na nedobytnou pevnost. Jenže přišel šok. Florida obávaný mančaft strhla na lopatky hned v prvním kole po sedmizápasové vřavě.

Kalendář ukrojil další rok, poměry v tradiční organizaci se změnily. Už nemůže spoléhat na duo elitních centrů Patrice Bergeron a David Krejčí, jejichž úkoly však beze zbytku přijali Čech Pavel Zacha s Charliem Coylem. Navzdory všem předpokladům dokázali Bruins odrazit hrozbu výsledkové krize. Boston sice nebyl tak dominantní, ale rozhodně patřil k tomu lepšímu, co NHL nabídla.

„Když jsem viděl Zachouše poprvé, říkal jsem si, že je to jeden z nejvíce podceňovaných hráčů v lize. Byl výborný, to samé Charlie. Naskočili do toho, klobouk dolů. Zachouš s Pastou se skvěle sehráli, momentálně je těžké je rozhodit,“ popisuje stav kádru Lauko, nejčastěji centr čtvrté letky.

S parťáky dlouho směřovali na Tampu Bay, poslední postupující celek z napěchované Atlantické divize. Jenže finiš partě ve zlatočerných úborech tuze nevyšel. Padli třikrát ze čtyř případů, ve středu si neohlídali derniéru s výrazně slabší Ottawou (1:3). Na cílové pásce je tak v tabulce předstihla Florida. A proti Bostonu v prvním kole nastoupí Maple Leafs krajana Davida Kämpfa.

„Toronto je letos silnější a připravenější na play off. Navíc má v týmu neskutečného snajpra Austona Matthewse, kterého lze jen těžko zastavit. Je to hráč, co dokáže rozhodnout sám,“ myslí si odborník Slavomír Lener, který vývoj v zámořské soutěži bedlivě sleduje.

Co dokáže majitel 69 tref, to zvládne na opačné straně autor 47 zářezů Pastrňák. Ani jemu ovšem ladění formy na samotný vrchol klubového ročníku nevycházelo. Neskóroval v pěti posledních kláních, což znamená jeho nejdelší půst v sezoně. Tým přesto věří, že dílčí výpadek hodí za hlavu.

„Doufáme v to, ale nebral bych to jako krizi. Hrál furt dobře, respektive výborně, takže je pořád rozdílový útočník. Jestli se Pasta rozjede až v play off a bude mít nejlepší formu, jenom dobře pro nás. Máme plno kluků, kteří se k němu dokážou připojit,“ je přesvědčený Lauko.

Toronto má od ideálu rovněž daleko, šňůra čtyř pádů za sebou nevěstí nic dobrého. Zato však klub cítí enormní motivaci. S Bostonem ho pojí dlouhá historie, ostatně oba týmy pocházejí ze zakládající éry Original Six. Od roku 1933 se v play off potkaly hned v 16 sériích, a přestože celková bilance je vcelku vyrovnaná, soudobí příznivci si pamatují pouze výbuchy kanadské strany.

Ta přes Bruins nepostoupila už dlouhých 55 let, během nichž se mužstva střetla celkově šestkrát. Nejpamátnější ránu Maple Leafs utrpěli v play off 2013. Rozhodující sedmý zápas měli tehdy naprosto pod kontrolou, ještě 11 minut před koncem vedli pohodlně 4:1. Boston pak snížil, navíc dvě minuty před sirénou odvolal brankáře Tuukku Raska. Milan Lucic a Patrice Bergeron zařídili srovnání, druhý jmenovaný v čase 66:05 nevídaným obratem utnul prodloužení.

„Osobně se mi bude proti Torontu hrát lépe hlavně kvůli atmosféře a historii. To bude velký zážitek a těším se na něj. Kvůli tomu jsem je preferoval,“ rozplývá se Lauko.

Maple Leafs se svědomitě chystají. Přestože koncovku vypustili, trenér Sheldon Keefe v tom nevidí problém. Dokonce přiznal, že se na poslední porážku 4:6 s Tampou Bay ani pořádně nesoustředil. Důvod? Během zápasu, jenž už nic neřešil, raději studoval hru prvního vyzyvatele pro play off.

„Popravdě vám nedokážu říct, jakým výsledkem náš zápas skončil. Nebojím se uznat, že to bylo poprvé, co jsem během přestávek sledoval jiné utkání. Děláme všechno pro to, abychom se na ně připravili,“ vyslal kouč Toronta jasný vzkaz.

Ani Boston neponechá nic náhodě. „Nechceme vypadnout v prvním kole! Já jsem to za dobu, co jsem v Americe, zažil za čtyři roky pokaždé. Doufám, že to teď prolomíme, dojdeme dál. Hlavně po minulé sezoně, kdy byly velké ambice, a pak se nám nevedlo,“ věří Lauko.

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs

Češi v sérii: David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Lauko – David Kämpf

David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Lauko – David Kämpf Tip deníku Sport: 3:4

Bude to nejsledovanější série z pohledu českého fanouška. Dál půjde nakonec po boji Toronto. Proč? Hlavní roli na sebe vezme zabiják Auston Matthews, ve kterém mají Leafs největší zbraň.

Tip na postup pohledem dat

Boston Bruins 53,4 % – Toronto Maple Leafs 46,6 %

Očekáváme velkou bitvu, která může dojít až do sedmého zápasu. Bruins mají oproti Torontu výraznou výhodu v brankářích a obraně. Maple Leafs se budou spoléhat na ofenzivní sílu.