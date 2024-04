NHL ONLINE: Rangers slaví postup, blízko je i Vancouver. Hrají Oilers

Český bek Filip Hronek v dresu Vancouveru během souboje s Nashvillem v play off NHL • ČTK / AP / DARRYL DYCK

New York Rangers chybí už jen krok k postupu do další fáze Stanley Cupu • ČTK / AP / Tom Brenner

Hokejisté NY Rangers porazili Washington 4:2 a v nejkratším možném termínu prošli do druhého kola play off NHL. K postupu má blízko také Vancouver. Do trháku už odskočilo Colorado, Winnipeg porazilo 5:1 a vede 3:1 v sérii. Stále se hraje utkání Los Angeles - Edmonton, sledujte ONLINE přenos.