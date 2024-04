Nečas a spol. na krev! Tuhý boj, vládla síla charakteru. Roy: Jsem pyšný

Mohla to být jízda v suchém triku, ale Islanders ji odmítli. Carolina s českým útočníkem Martinem Nečasem musí dál nahánět postup do druhého kola play off. Po třech vítězstvích Hurricanes v sobotu poprvé v play off klopýtli, když ve druhém prodloužení dopustili rozhodující branku na 2:3. „Všechny zápasy jsou vyrovnané, ani doteď jsme nedominovali. Očekávali jsme dlouhou sérii,“ rozprášil rozpaky kouč poražené strany Rod Brind’Amour.