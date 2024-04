Pastrňák poslal Toronto nad propast. Hvězdy se hádaly, Matthews nedohrál

Stačilo nastavit hůl. David Pastrňák na konci druhé třetiny využil pobídky Brada Marchanda a uklidnil Boston třetím gólem do odkryté branky. „Jsem hrdý, jak jsme to v Torontu skouleli,“ poznamenal český útočník po druhém vítězství na ledě Maple Leafs. Předchozí zápas se mu úplně nepovedl. V sobotu se v letošním play off podruhé prosadil. Bruins ve čtvrtém utkání zvítězili 3:1 a stejným poměrem vedou i celou sérii.

Auston Matthews a Mitch Marner spolu na stavu 0:2 na střídačce živě diskutovali. Williama Nylandera zachytily kamery, jak si během výměny názorů ve druhé třetině něco mumlá. Marner si poté sundal rukavice a praštil s nimi o zem. Frustrace ofenzivních hvězd Toronta vzrostla, nemocný Auston Matthews nedohrál. Maple Leafs potřebovali v sobotu nutně vyhrát. Jenže doma podruhé padli a ocitli se nad propastí. Jejich sezona visí na vlásku.

„Kluci se snaží. Ale proti nám stojí velmi dobrý tým. Zpochybňovat se dá spoustu věcí, ale nemůžete zpochybnit snahu,“ pravil kouč Sheldon Keefe. Sisyfovská snaha Leafs uspět v play off nebere konce. Do sestavy se vrátil Nylander, jehož trápily migrény, a vynechal první tři zápasy. Ale aby toho snad nebylo málo, Matthews po druhé třetině odstoupil. Kvůli nemoci vynechal už páteční trénink. „Dával tomu všechno. Lékaři ho nakonec stáhli,“ sdělil Keefe.

Do branky Bruins se opět postavil Jeremy Swayman a měl 24 zákroků. Chytal už v prvním a třetím duelu, ve druhém nastoupil Linus Ullmark. Boston se tak odklonil od rotace gólmanů, které se držel od února. Jediným, kdo Swaymana dokázal překonat, byl v úvodu třetí části Marner.

Brad Marchand je se třemi zásahy nejlepším střelcem Bruins v play off. Při vyloučení Maxe Domiho dával druhý gól hostů a svůj 56. v play off, čímž předstihl Cama Neelyho v historickém žebříčku klubu. „Kluci do toho šli odhodlaně,“ řekl bostonský kapitán o defenzivní hře svého týmu. „Dobře jsme si je hlídali. Kluci odvedli skvělou práci, vraceli se a ztěžovali jim rozehrávku.“

„Úplný dynamit,“ usmál se trenér Bostonu Jim Montgomery, jakmile přišla řeč na Marchanda. „Dva zápasy tady sehrál mimořádně. A nejde jen o produktivitu, kterou má teď tak vysokou. On je všude, skvěle brání v oslabení, dává góly v přesilovkách. Je to náš kapitán a rozhodně nás vede správnou cestou. Takového lídra je snadné následovat,“ dodal Pastrňák .

Poté, co si Matthews, Marner a Nylander popovídali, Bruins na 3:0 po další sérii chyb Leafs, která vedla k přečíslení dva na nikoho. Marchand v něm poslal gólovou přihrávku na stříbrném podnose Pastrňákovi, který v čase 39:18 pohodlným zakončením odpověděl na všechny poznámky o své střelecké kondici.

Do té doby si připsal jeden gól a dvě asistence na góly do opuštěné branky. Ve třetím utkání vyslal jedinou střelu, což vzbudilo určitou pozornost. Ve čtvrtém vypálil čtyřikrát. „Je jen otázkou času, než se zase prosadí,“ hájil ho kouč Montgomery. „Vyhrával souboje, skákal proti puku, k tomu tvořil. Zůstával v klidu. V play off potřebujete, aby vaše hvězdy v klíčových chvílích předváděly hvězdné věci. On a Brad (Marchand) to splnili,“ dodal po čtvrtém duelu.

Naopak ofenzivní esa Toronta nejsou v pohodě. „Prostě se tam nedokážeme pořádně dostat,“ pravil kapitán Maple Leafs John Tavares. „Je těžké najít mezírku, zvlášť proti týmu, který tak dobře brání.“ Diváci dali svou nespokojenost lehce najevo už ve třetím zápase. Ve čtvrtém už se ozývalo sborové bučení. „Máme obrovskou základnu fanoušků, která nás chce vidět naše vítězství a úspěch. Nemůžeme jim to mít za zlé,“ poznamenal Tavares.

Když se Marnera po utkání ptali na názorovou vsuvku s Matthewsem a Nylanderem, popřel, že by se do mužstva vkrádala frustrace. „Jsme dospělí chlapi. Jen nám to trochu uletělo. Ale ještě na sebe nekřičíme, protože bychom se nenáviděli. Později jsme se o tom bavili. Snažíme se hlavně hrát,“ uvedl Marner. „Hodně od sebe očekáváme a máme se rádi. Už jen to, jak na sebe navzájem tlačíme, jak vysoké na sebe máme nároky, je skvělé,“ přidal se Nylander.

Vzkaz před úterkem je jednoduchý. „Musíme držet při sobě. Tlačit se dopředu, najít způsob, jak urvat vítězství a vrátit se do Toronta,“ řekl Tavares. „Odletíme domů, odpočineme si, v pondělí se vrátíme k tréninku. Sestavíme nový plán na pátý zápas. A budeme připravení, protože oni po nás půjdou. Bude to bitva,“ připomněl Pastrňák.

V TD Garden může být už rozhodnuto. Boston má nad rivalem navrch a hodně mu pomohlo, že se podruhé prosadil i český snajpr.

Toronto Maple Leafs Vše o klubu ZDE

Boston Bruins Vše o klubu ZDE