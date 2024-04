NHL ONLINE: Tampa hasí vyřazení. Hertl s Vegas mohou jít do trháku

V noci z pondělí na úterý se může rozhodnout o dalším postupujícím týmu v play off NHL. Hokejisty Floridy dělí v sérii rivalem z Tampy Bay jediná výhra od postupu do druhého kola, který mohou stvrdit na domácím hřišti. Do trháku by se mohli dostat také Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem v sestavě. Před čtvrtým zápasem s Dallasem vedou nad Stars 2:1 na zápasy. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.