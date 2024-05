Proč je Boston nad propastí: Pastrňák i hrdinové, jedna střela za 27 minut

Takhle to nechtěli. Hokejisté Bostonu v prvním kole play off NHL ztratili komfortní náskok 3:1 na zápasy, nedokázali sérii s Torontem uzavřít. Mají ještě jednu šanci, čeká je sedmý duel na domácím ledě. Problém už ovšem existuje a Bruins ho musí řešit. Co je dovedlo do šibeniční situace? Mimo jiných důvodů i nepohoda nejlepšího českého útočníka Davida Pastrňáka. Více se dozvíte v článku iSport.cz.

Pro pátý duel série vypadl Torontu ze sestavy zdravotně indisponovaný střelec Auston Matthews. Autor 107 bodů a hlavně 69 gólů v základní části. To měla být za stavu 1:3 z pohledu kanadského celku konečná. Jenže není. Tým se bez svého lídra naopak semkl, hraje soudržně, bojuje za to, aby se šestadvacetiletý démon ještě mohl do vyřazovací fáze vrátit. Zde příklad: v pátek debutoval v play off Noah Gregor. Namísto roztřesených rukou předvedl bojovný výkon, uhrál několik vyrovnaných soubojů ve středním pásmu, byl velmi platný. Jde to i bez hvězdy.

Nečekaní střelci

Tak už to v play off bývá. Prosazují se borci, u nichž v trefy ani nedoufáte. Gólovou listinu pátého partu načal zadák Toronta Jake McCabe svým premiérovým zásahem v play off kariéře. Následné prodloužení rozhodl Matthew Knies, který do té chvíle zvládl za 94 startů jen tři vítězné zářezy, z toho všechny v základní hrací době. Šestý boj? Dvě branky Williama Nylandera. Toho Nylandera, kterého zdravotní stav nevpustil do úvodních dvou utkání a značně ho limitoval v dalším průběhu série. „Od hráče jeho kalibru tohle čekáte. Ale musel se do toho dostat,“ věděl kouč Sheldon Keefe.